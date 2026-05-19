HCS　「第４1回　いしかわ情報システムフェア　e-messe Kanazawa ２０２６」に出展

北陸コンピュータ・サービス株式会社

北陸コンピュータ・サービス株式会社（富山市婦中町、代表取締役社長 小嶋 達也）は、５月２１日（木）から２２日（金）に開催される「第４１回いしかわ情報システムフェア e-messe Kanazawa ２０２６」に出展します。

日本企業における生成AIの業務利用は拡大しつつある一方、「効果的な活用方法がわからない」「現場で使いこなせない」といった課題も依然として存在しています。弊社ブースでは、AI活用やEC化などを通じた具体的なアプローチをご紹介します。業務改善・DX推進の具体的なヒントをお持ち帰りいただけますので、ぜひ弊社ブースへお立ち寄りください。また、５月２１日（木）には、受注業務のデジタル化をテーマとした企業プレゼンテーションを実施します。

■ 開催日時・会場- 会期：２０２６年５月２１日（木）～２２日（金）- 会場：石川県産業展示館４号館※入場には事前登録が必要です事前登録はこちら :https://www.e-messe.jp/reserve.php■ 展示内容- AIアバターによる問い合わせ・受付対応の省力化- カメラ×AIによる現場の安全管理・状況把握の検証展示- BIとAIを活用したデータ分析・可視化の取り組み- シフト自動作成による勤怠管理の効率化- BtoB・BtoC対応ECサイト構築による受注業務のデジタル化※一部展示には、開発・検証段階の内容が含まれます。■ 企業プレゼンのご案内- 日時：２０２６年５月２１日（木）１４:3５～１４:５５- 会場：プレゼンA会場- タイトル：電話・FAX受注からECサイトへ一本化- 内容：従来の受注業務をECサイトでデジタル化し、BtoBとBtoCを1つの仕組みで実現する方法をご紹介します。■ 特設サイト

下記特設サイトで詳細をご覧いただけます

特設サイトはこちら :https://www.e-messe.jp

■ 会場ＭＡＰ

【本リリースについてのお問い合わせ先】

北陸コンピュータ・サービス株式会社 電話：076-495-9824

営業推進室 若林 Mail：hwakaba@hcs.co.jp