地中海グルメで旅気分♪トマト＆オニオン「地中海フェア」開催！

株式会社トマトアンドアソシエイツ

株式会社トマトアンドアソシエイツ（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：笹村 啓介）が運営するアメリカンダイニングレストラン「トマト＆オニオン」では、2026年５月21日（木）より、初夏にぴったりな地中海グルメを期間限定でお楽しみいただけるフェアを開催。

地中海フェア

＜販売期間＞

2026年5月21日（木）～ 9月9日（水）

※予告なく変更または終了する場合がございます。

＜販売店舗＞

トマト＆オニオン全店

※5月24日オープン予定の北本店での販売はございません。

France ～フランス～

（税込2,199円）

ハンバーグ＆鴨のコンフィ ～ラタトゥイユソース～

表面はパリッと中はジューシーな鴨のコンフィと、旨みあふれるハンバーグを一皿に。野菜たっぷりのラタトゥイユソースで味わう贅沢プレート。

（税込1,649円）

ハンバーグ＆有頭海老のグリル ～ラタトゥイユソース～

旨みあふれるハンバーグと香ばしく焼き上げた有頭海老を贅沢に盛り付けました。野菜の甘み広がるラタトゥイユソースで楽しむ満足感たっぷりの一皿。

（税込1,539円）※合鴨肉使用

鴨のコンフィ ～バルサミコソース・焼きオレンジ添え～

低温の油でじっくり火入れし、外はパリッと中はしっとり仕上げた鴨のコンフィ。香ばしい焼きオレンジと濃厚バルサミコソースが旨みを引き立てる一皿。

Spain ～スペイン～

具だくさんシーフードのパエリア ～アリオリソース添え～

海老やムール貝など魚介の旨みが詰まった具だくさんのパエリア。にんにく香るアリオリソースを添えて、風味豊かな味わいを楽しみください。

（税込1,649円）

具だくさんシーフードのパエリアONハンバーグ ～アリオリソース添え～

魚介の旨みが染みわたるパエリアに、肉厚なハンバーグを大胆にトッピング。にんにく香るアリオリソースが味の決め手です。旨み広がる食べ応え抜群の一皿。

税込2,309円

おつまみムール貝＆フライドポテト

旨みたっぷりのムール貝に、サクサクのフライドポテトを添えた一品。アリオリソースでコク深い味わいに。

（税込769円）

Italy ～イタリア～

税込1,429円

“冷製”ジェノベーゼパスタ

ひんやり仕立てのジェノベーゼパスタに、生ハムの旨みをプラス。バジルの香りとコクが広がる、爽やかで食べ応えのある一品。

税込1,209円

ボンゴレビアンコ

あさりの旨みが溶け込んだオリーブオイルに、にんにくの香りを効かせたボンゴレビアンコ。シンプルながら奥深い味わいの定番パスタ。

Greece ～ギリシャ～

ハンバーグ＆“ギリシャ風”ムサカ

ジューシーなハンバーグと、ポテトやナスに特製ミートソースとベシャメルが熱々にとろける贅沢な味わいの一品。

税込1,759円

地中海フェアセット

税込2,584円 ※合鴨肉使用

鴨のコンフィセット

～バルサミコソース・焼きオレンジ添え～

セット内容：鴨のコンフィ ～バルサミコソース・焼きオレンジ添え～、ギリシャ風ピタパン ～ザジキソース添え～、生ハムとトマトとモッツアレラのカプレーゼ

税込2,749円

ハンバーグ＆“ギリシャ風”ムサカセット

セット内容：ハンバーグ＆“ギリシャ風”ムサカ、ギリシャ風ピタパン ～ザジキソース添え～、3種のシーフードサラダ(S)

税込2,474円

具だくさんシーフードのパエリアセット

～アリオリソース添え～

セット内容：具だくさんシーフードのパエリア ～アリオリソース添え～、ガーリックトースト ～ラタトゥイユソース～、3種のシーフードサラダ(S)

税込2,584円

“冷製”ジェノベーゼパスタセット

セット内容：“冷製”ジェノベーゼパスタ、“ギリシャ風”ムサカ、生ハムとトマトとモッツアレラのカプレーゼ

“雪見だいふく”や“スイカバーアイス”コラボ♪夏はひんやり！「夏のデザートフェア」開催

食後やティータイムにぴったりな、この時期限定のスイーツが登場。“大人の”フラソフティーノをはじめ、「雪見だいふく」や「スイカバーアイス」とのコラボデザートもご用意しております。

「夏のデザートフェア」詳細 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000274.000065562.html

アメリカンダイニングレストラン 「トマト＆オニオン」

トマト＆オニオンは、美味しいハンバーグが食べられる洋食レストランです。お店はアーリーアメリカン調で、あたたかく家庭的なイメージを大切にしています。ステーキやハンバーグは美味しく召し上がっていただくため、アツアツの鉄板で提供するスタイルをとっています。

公式サイト：https://www.tomato-a.co.jp/tomatoonion/

公式アプリ：https://www.tomato-a.co.jp/tomatoonion/campaign/app.html

公式X：https://X.com/tomaoniOfficial

公式Instagram：https://www.instagram.com/tomato.and.onion_official/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tomatoandonion_official

株式会社トマトアンドアソシエイツ

・会社概要

商号：株式会社トマトアンドアソシエイツ

代表者：代表取締役社長 笹村 啓介

所在地：〒651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1丁目2番地3F

創業：1973年(昭和48年)3月

業務内容：すかいらーくグループのトマトアンドアソシエイツは、焼肉バイキングおよび関西圏を中心としたファミリーレストランの直営およびFC事業の展開を行なっております。

URL： https://www.tomato-a.co.jp/



・本件に関するお問い合わせ

「トマトアンドアソシエイツ」お客様お問い合わせ窓口

入力フォームからのお問い合わせ： https://www.tomato-a.co.jp/contact/index.html

お電話によるお問い合わせ： フリーダイヤル0120-777-327※平日 9時～12時及び13時～17時（土日祝日は除く）