Wi-Fiトラブルを「最短3分」で解決。PicoCELA、次世代クラウド管理システム『PicoManager(R) v2』を本日リリース

PicoCELA株式会社

PicoCELA株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：古川 浩）は、自社エッジコンピュータ群をクラウド上で一元管理するネットワーク管理システムを大幅に刷新した新バージョン「PicoManager(R) v2」を、2026年5月18日（月）より正式にリリースいたします。

■ コンセプト：「管理・監視」ツールから「解決」ツールへ

従来のネットワーク管理は、人が膨大なデータを分析・解釈し、手探りで原因を突き止める「監視中心」の運用が一般的でした。新しくなった「PicoManager(R) v2」は、システムが状況を可視化し、解決策を提示する「解決支援」ツールへと進化 。専門知識を持たない担当者でも、システムのガイドに従うだけで確実なコントロールが可能になり、日々の運用を迷いから「確信」へと変えます。

■ 生産性を極める、4つの刷新ポイント

視認性：開いた瞬間に全体像がわかる「ノードマップUI」

トップページにノードマップを配置し、ネットワークの全体像と問題箇所を一目で把握できる設計を採用しました。PicoCELA独自の無線バックホール経路や接続状態を動的に可視化し、気になる機器をクリックするだけで即座に設定・操作へ移行できます。

操作性：シングルウィンドウで完結するトラブル対応

複数のブラウザタブを行き来する必要があった従来UIから、必要な情報を一画面に集約したUIへ刷新しました。画面遷移のステップ数を大幅に削減し、タブレットでの操作にも対応。現場を歩きながら、あるいは電話対応しながらの直感的な管理を可能にします。

時系列分析：過去に遡って状況を再現する「タイムライン」

スライダーを動かすだけで過去のマップやグラフを再現できるタイムライン機能を搭載。「いつ」「何が」起きたかを、点（分散したグラフ）ではなく線（時系列）で把握できます。異常の発生時刻を瞬時に特定し、全体から端末レベルまでスムーズな掘り下げ調査が可能です。

新機能・サジェスト：熟練者の知見をシステムがナビゲート

異常検知から原因特定、解決アクションまで、システムが次の一手をリードします。熟練者の判断プロセスをシステム化することで運用の属人化を解消し、誰でも平準化された高品質な管理を実現します。

■ 利用シーン：現場からの問い合わせに「即答」し、最短3分で対応完了

例えば「Wi-Fiが繋がらない」という連絡が入った際、担当者はトップページのノードマップでアラート機器を即座に目視確認します。タイムラインをスライドしてトラブル発生時刻まで遡り、環境原因であることを特定。システムが提示するサジェストに従い、ワンクリックで「経路の再構築」等の対処を実行することで、最短3分でトラブル対応をクローズできます。これにより、調査に費やしていた時間をゼロにし、本来の業務へリソースを戻すことが可能になります。

■ 今後の展望：運用管理サービスへのビジネス展開を支援

PicoManager(R) v2は、機器販売にとどまらない「ネットワーク管理サービス」としてのビジネス展開を支援します。エンジニア不足に悩む販売店様がストックビジネスへ参入するための基盤として、今後も測位機能やアンケート機能の順次アップデートを計画しています。

■ 製品詳細・関連情報

PicoManager(R) v2 製品詳細ページ：https://picocela.com/platform/pmv2/

デモ動画： https://youtu.be/HSD2-nxrl2k

PicoCELA株式会社について

PicoCELAは、世界最高レベルの無線メッシュ技術で、有線LANの設置が困難な場所や一時的な利用など、様々な環境で安定した大規模Wi-Fi空間を構築するソリューションを提供しています。エッジコンピュータと無線メッシュネットワークを融合させたユニークな技術で、国内外の工場、倉庫、プラント、建設現場、商業施設、公共インフラなど、幅広い分野で活用されています。PicoCELAは、無線技術を通じて、より自由で、より安全なコミュニケーション基盤を創造し、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

法人名称: PicoCELA株式会社

住所: 東京都中央区日本橋人形町2-34-5 SANOS日本橋4階

代表取締役: 古川 浩

上場市場: 米国Nasdaq Capital Market（2025年1月16日 新規上場）

主な事業内容: 無線通信に関する特許技術を活用した無線通信製品の販売・ソリューション・ライセンスの提供、及びクラウド監視システムの販売

URL: https://picocela.com/（コーポレートサイト）

＜主な受賞歴＞

2025年:WiFi NOW Awards 2025「Best Wi-Fi Startup Award」ファイナリスト選出

2022年: 令和4年度 知財功労賞「特許庁長官表彰（知的財産権制度活用優良企業）」受賞

2021年: High-Growth Companies Asia-Pacific 2021（アジア太平洋地域の急成長企業ランキング 2021）433位にランクイン

2020年: 第6回知的財産活用表彰において、知的財産活用奨励賞 知的財産情報部門受賞 / 第5回JEITAベンチャー賞 受賞 / Orange Fab Asia 5G Challenge Final Pitch Competition 第1位

2019年: Viva Technologyにて、Orange Fab Asiaに採択 / 内閣府主催のスーパーシティフォーラム2019において、出展企業28社の1社に選定

2018年: JR東日本スタートアップ大賞受賞 / Google Launchpad Accelerator Tokyoにて、第1期生7社の中の1社に採択