「ohoro GIN」シリーズ、TWSC 2026 で金賞2賞 ニセコの素材を活かしたクラフトジンが評価

株式会社ニセコ蒸溜所

株式会社ニセコ蒸溜所(https://niseko-distillery.com/ja/)（北海道ニセコ町、代表取締役：南雲二郎、以下ニセコ蒸溜所）は、日本最大級の蒸留酒品評会「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション 2026（Tokyo Whisky &Spirits Competition 2026、以下TWSC ）」において、同蒸溜所が製造するクラフトジン「ohoro GIN」シリーズが受賞いたしました。

「ohoro GIN Standard（スタンダード）(https://niseko-distillery.com/ja/product/ohoro-gin-2)」は金賞、「ohoro GIN Limited Edition Lavender（ラベンダー）(https://niseko-distillery.com/ja/product/ohoro-gin-limited-edition-lavender)」は金賞、「ohoro GIN Limited Edition Japanese Peppermint（ニホンハッカ）(https://niseko-distillery.com/ja/product/ohoro-gin-peppermint)」は銀賞を受賞いたしました。

TWSC は、日本で開催されるアジア最大級の蒸留酒品評会です。バーテンダーや酒販関係者、インポーターなど、酒類業界の専門家によるブラインドテイスティング審査が行われ、香味のバランスや完成度などが総合的に評価されます。

ohoro（オホロ）は、アイヌ語で“続く” を意味する言葉です。ニセコの地で生まれたこのジンが多くの方に親しまれ、未来へと長く続いていくようにとの願いを込めて名付けました。

今回受賞した「ohoro GIN」シリーズは、この地の素材にこだわり、ニセコアンヌプリの清冽な伏流水をはじめ、ヤチヤナギやニホンハッカ、ラベンダーなど、北海道由来のボタニカルを使用しています。いずれのジンも、クリアでバランスの取れた味わいを目指し、素材それぞれの個性を丁寧に引き出しています。

このたび、日本の蒸留酒業界を代表する品評会において評価をいただけましたことは、製造スタッフをはじめ所員一同にとって大きな励みとなっております。今後も高い品質を追求しながら、ニセコの自然や風土を感じていただける製品づくりに真摯に取り組んでまいります。

製品概要

ohoro GIN Standard (オホロ・ジン・スタンダード)

ニセコアンヌプリの良質な伏流水（軟水）に、北海道ニセコ町産のヤチヤナギ、ニホンハッカをボタニカルとして使用しました。クリアでスムースでありながら、芯のあるしっかりとした味わいに軽やかなシトラスの香りを感じるような仕上がりとし、ジン・トニックやマティーニなどのカクテルベースとしても使いやすい味わいです。

品 目 ：スピリッツ

原 材 料：醸造アルコール（国内製造）

ボ タ ニ カ ル： ヤチヤナギ ( 北海道ニセコ町産 )、ニホンハッカ（北海道ニセコ町産）、ジュニパーベリー、コリアンダー、アンジェリカルート、オリスルート、リコリス、カモミール、レモン、オレンジ、柚子、ライム、グレープフルーツ

アルコール分 ：47％

容 量 ：700ml

希望小売価格 ：4,950 円（税込） ※箱代 242 円（税込）

ohoro GIN Limited Edition Lavender (オホロ・ジン・ラベンダー )

ニセコ町花であるラベンダーがキーボタニカルの数量限定品。ラベンダーは全量摘みたてのニセコ町産を贅沢に使用。生花から心地よい香りを引き出しました。

品 目 ：スピリッツ

原 材 料：醸造アルコール（国内製造）

ボ タ ニ カ ル： ラベンダー ( 北海道ニセコ町産 )、ジュニパーベリー、コリアンダー、アンジェリカルート、オリスルート、リコリ

ス、カモミール、レモン、オレンジ、柚子、ライム、グレープフルーツ

アルコール分 ：47％

容 量 ：700ml

希望小売価格 ：5,500 円（税込） ※箱代 242 円（税込）

ohoro GIN Limited Edition Japanese Peppermint ( オホロ・ジン・ニホンハッカ )

北海道ニセコ町産ニホンハッカをキーボタニカルにした数量限定品。ハッカならではの清涼感あふれるフレーバーを存分にお楽しみいただけます。柑橘類を使用したカクテルベースにもおすすめです。

品 目 ：スピリッツ

原 材 料：醸造アルコール（国内製造）

ボ タ ニ カ ル： ニホンハッカ (北海道ニセコ町産)、ジュニパーベリー、コリアンダー、アンジェリカルート、オリスルート、リコリス、カモミール、レモン、オレンジ、柚子、ライム、グレープフルーツ

アルコール分 ：47％

容 量 ：700ml

希望小売価格 ：5,500 円（税込） ※箱代 242 円（税込）

ニセコ蒸溜所について

国定公園ニセコアンヌプリと国立公園羊蹄山に囲まれた世界的なスノーリゾート地・ニセコ町で 2021年より製造を開始。

豪雪地帯ならではの上質な軟水に恵まれた上、道内でも気温が下がりすぎない土地柄を活かし、上品で繊細でバランスの取れたウイスキーづくりを行うとともに、クラフトジン「ohoro GIN」シリーズも製造。

株式会社ニセコ蒸溜所はHakkaisanグループです。

お客様からの問い合わせ先

株式会社ニセコ蒸溜所 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ478-15

電話：0136-55-7477（10：00-17：00）