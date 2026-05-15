【川上村】空き家活用へアイデア続々！「第1回 川上村未来会議」をハイブリッド開催

株式会社あるやうむ

株式会社あるやうむ（本社：北海道札幌市、代表取締役：畠中 博晶、以下「あるやうむ」）が手がける「地域おこし協力隊DAO」を活用して、長野県川上村の地域おこし協力隊として活動する土屋千穂（つっちー）さんは、2026年4月16日川上村役場多目的室およびオンライン（Zoom）にて開催された「第1回 川上村未来会議」に、現地運営として参加いたしました。

当日は村内外から多様なバックグラウンドを持つ参加者が集まり、空き家活性化プロジェクトを中心に活発なアイデア出しが行われました。

「第1回 川上村未来会議」開催概要

関係人口の創出を目指した「ハイブリッド形式」の対話

- 開催日：2026年4月16日- 開催場所：川上村役場多目的室、およびオンライン（Zoom）のハイブリッド形式- 主催：川上村役場- 共催：川上村地域おこし協力隊 土屋千穂（つっちー）、y'one合同会社

今回の会議は、村のファン（関係人口）を創出し、共に村を盛り上げていくための第一歩として開催されました。

運営メンバーによる司会進行のもと、川上村役場のリアル会場と各地をオンラインで繋ぎ、活発な対話が展開。農業、林業、狩猟に携わる住民から起業家、大学生まで多岐にわたる有志が一つのテーマに向き合い、その議論の内容はグラフィックレコーディング（議論の可視化）としても記録されました。

空き家活性化などに向けた多彩なアイデアの共有

会議のメインテーマである「空き家活性化プロジェクト」では、JR駅から徒歩圏内にある物件をモデルケースに、どのような活用ができるかについて、活発な意見交換が行われました。主なアイデアは以下の通りです。

- 「住む」に近い体験の提供：1週間～1ヶ月程度の滞在枠を設け、旅行から移住への橋渡しをするような体験の場。- 多角的な体験コンテンツ：猟師ネットワークを生かしたジビエ料理体験、レタス等の農業体験、静かな環境を活かしたクリエイティブ合宿など。- DIY改修による愛着形成：村内外のみんなでDIY改修を進めつつ、スポンサー企業との連携も模索する参加型の仕組み。

この場では急いで結論や正解を出すのではなく、出たアイデアを「関係人口拠点」を作るための検討材料として、今後の実証に繋げていく方向で話がまとまりました。

各地域のDAOに参加しませんか？

お住まいの地域や興味のある地域のDAOにぜひご参加ください！

▼ DAOへの参加リンクはこちら｜どなたでも気軽に参加できます。

https://lit.link/alywamu-dao

株式会社あるやうむについて

DAOやNFTによる地方創生を推進するため、全国の自治体向けにふるさと納税NFT／観光NFT/地域おこし協力隊DAOソリューションを提供する札幌発のスタートアップ。

地域の魅力をのせたNFTをふるさと納税の返礼品とすることや、地域でDAOを運営することを通じて、新たな財源を創出すると共に、シティプロモーションや関係人口の創出に繋げます。

社名「あるやうむ」はアラビア語で今日を意味する言葉。今日、いますぐチャレンジをしたい自治体・地域の皆様にNFTという先端技術を提供し、応援され続ける地域づくりを支援します。

株式会社あるやうむ 会社情報

会社名 ：株式会社あるやうむ

代表者 ：畠中 博晶

所在地 ：札幌市北区北38条西6丁目2番23 カトラン麻生302号室

設立 ：2020年11月18日

資本金 ：1億6449万円（準備金含む）

事業内容 ：NFTを活用した地方創生コンサルティング・開発

URL ：https://alyawmu.com/

Twitter ：https://twitter.com/alyawmu/

Voicy : https://voicy.jp/channel/3545