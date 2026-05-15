リアル謎解きゲームを使ったプロモーションを提案するイベント企画制作会社、株式会社ハレガケ(本社:東京都豊島区、代表:黒田洋介)は、株式会社ロイヤルホテル主催のもと、大阪・新世界エリアを舞台に好評開催中のリアル謎解きゲーム「"PLAYFUL" OSAKA MYSTERY WALK」の英語版を2026年5月22日(金)より販売開始します。訪日外国人観光客が、謎解きを通して大阪ならではの「ツッコミ」文化やローカルグルメを体験できる、新たな観光コンテンツです。

本イベントは、2026年4月に大阪市・浪速区に新たにオープンしたホテル「アンカード・バイ・リーガ 大阪なんば」の開業記念として企画した、同ホテルを起点に新世界エリアを巡る周遊型のリアル謎解きゲームです。同ホテルは外国人宿泊客が多く、宿泊ゲストにより楽しく、思い出に残る大阪体験を届けたいという思いから、この度、英語版の販売を開始するに至りました。なお、本イベントはホテル宿泊者以外の一般のお客様も購入・参加が可能です。

■イベント内容と特徴

①"なんでやねん！"大阪のお笑い文化の体験

ゲームの舞台となる新世界エリアには、思わず二度見するようなド派手な巨大看板が点在しています。これらの看板に対し「ツッコミ」を入れながら解く謎も登場し、大阪独自のお笑い文化を、実際にアクションとして体験できます。

②謎解きしながら「食い倒れ」の街を歩く

新世界エリアは串カツやたこ焼きをはじめとする大阪グルメの宝庫でもあります。謎解きの合間に気になるお店に立ち寄り、ローカルフードの食べ歩きを楽しめます。観光と食を一度に味わえるのも、グルメの街・大阪ならではの醍醐味です。

③謎に導かれて出会う、"ディープな大阪"

謎解きの指示に従って歩くうちに、地元の商店街やレトロな街並みなど、定番の観光ルートでは出会えない風景に自然と巡り合います。自分のペースで、自分だけの大阪を発見できる体験です。

■参加方法・進め方

「アンカード・バイ・リーガ 大阪なんば」のフロントにて「謎解きキット(冊子)」を購入することで、宿泊のお客様に限らずどなたでも参加いただけます。キットに書かれた指示に従い、ホテル内や新世界エリアを巡りながら、さまざまな謎に挑戦します。最後の謎を解くとエンディングを迎えゲームクリアです。制限時間はないため、観光や食事、ショッピングを楽しみながら自由に参加できます。

※謎の解答にはスマートフォンを使用します。通信費はお客様のご負担となりますのでご注意ください。

REAL LIFE PUZZLE GAME「"PLAYFUL" OSAKA MYSTERY WALK」

https://nazoxnazo.com/event/playful_osaka/

販売開始日： 2026年5月22日(金) 購入可能時間： 9:00～17:00 プレイ推奨時間： 11:00～20:00 購入・受付場所： アンカード・バイ・リーガ大阪なんば フロント 住所： 〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋5-6-16 アクセス： 大阪メトロ堺筋線「恵美須町」駅 徒歩約2分 参加費(税込)： 宿泊者：2,000円 ／ 一般：2,500円 支払い方法： クレジットカード、電子マネー、コード決済 ※現金不可 想定プレイ時間： 1.5～2時間程度(移動時間含む) 会場： アンカード・バイ・リーガ大阪なんば および 新世界エリア 主催： 株式会社ロイヤルホテル 企画制作： 株式会社ハレガケ(NAZO×NAZO劇団)

【 イベントに関するお問い合わせ窓口 】 アンカード・バイ・リーガ 大阪なんば Tel: 06-6644-1121 ／ Email: anchoredosaka@rihga.co.jp (対応時間：9:00～17:00) 【 取材／掲載のお問い合わせ窓口 】 株式会社ハレガケ Tel: 03-6912-7596 ／ Email: info@haregake.com (対応時間：平日9:00～18:00)

株式会社ハレガケ

https://www.rihga.co.jp/anchored-osaka-namba

リアル謎解きゲームをはじめとした「参加者体験型」のイベントを企画制作する会社です(2013年設立)。“その場所ならではの魅力”に、ターゲットの心をくすぐる要素を掛け合わせ「行きたくなる理由」の設計を強みとしています。観光地での新たな過ごし方の提案や、地域のにぎわい創出、施設の集客、企業の社内活性まで、これまでに700件を超えるイベントづくりを手がけてきました。

所在地： 東京都豊島区高田3-21-2 ユニハイト東京ビル4階 事業内容： 体験型イベント、リアル謎解きゲームの企画制作、運営 社内懇親会サービス企画制作、運営 体験型研修サービス企画制作、運営

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