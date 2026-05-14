【2026年6月29日（月）発売予定】 今も人々を魅了し続けるコーア・クリントのデザインを継承し、さらなる発展を目指したレ・クリントの新シリーズ「コーア・クリント レガシー」

株式会社スキャンデックス左：ペンダント コーア・クリント レガシー S 右：ペンダント/シャンデリア コーア・クリント レガシー S

レ・クリント社創業翌年にコーア・クリントがデザインし、今もブランドを代表する照明として高い人気を誇るペンダント モデル101。その過去最小サイズを起点とした本シリーズは、シャンデリアとミニペンダントの2タイプを揃えました。

コーアが追求したクラフツマンシップ、厳選された素材、ディテールへのこだわりを礎として、レ・クリント社のデザインチームが丁寧に開発しました。彼が創り上げたオリジナルのデザインを重んじて形づくられ、現代的でありながら、時を超えて愛される普遍的なかたちへと昇華させました。これまでの歴史と受け継がれてきたデザインの遺産を継承していくため、すべてデンマーク国内で製造を行っています。

左：モデル101のスケッチ 右：ペンダント モデル101

コーアがモデル101で示したプリーツシェードへの先駆的なアプローチを基盤に、新たな価値を生み出すことを目指してデザインされた「コーア・クリント レガシー」。今もなお、人々を魅了し続ける彼のデザインの世界を、さらに発展させていきたいという表現でもあります。

商品情報

ペンダント コーア・クリント レガシー S

価格 \99,000（税込）

サイズ φ 185mm / H 240mm

重さ 約0.3kg

全長 1670mm

スペック E17 LED 40W相当

取扱区分 定番品

商品コード KP101KKL-BR

・シェードはモデル101の最小サイズXXS

・ホワイトのテキスタイルコード、真鍮のリング付属

・コンパクトな空間や、複数灯を組み合わせたデコラティブな演出にも最適

ペンダント/シャンデリア コーア・クリント レガシー S

価格 \660,000（税込）

サイズ D 715mm / H 465mm

重さ 約1.6kg

全長 1945mm

スペック E17 LED 40W相当 ｘ 5

取扱区分 定番品

商品コード KP101KKL-S5BR

・5本のアームをもつ、直径71.5cmのシャンデリア

・シェードはモデル101のXXSサイズ

・ホワイトのテキスタイルコード、真鍮のアームとリング付属

・高さを抑えたデザインで、天井の低い空間にも美しく収まる

・ダイニングルームやホールなどの広い空間でも存在感を放つ

レ・クリント ジャパン 公式オンラインストア：https://shop-leklint.jp/

デザイナー

コーア・クリント

デンマークの家具デザイナー兼建築家で、1943年にレ・クリント社を設立したターエ・クリントの弟。レ・クリントではモデル101やモデル306のデザインを手がけ、草創期には、印刷物、パッケージの構想、会社のロゴ、さらには展示会への参加など、多方面で家族経営の会社を支えました。また、デンマーク王立芸術アカデミーの教授として多くの家具デザイナーを育て、のちにデンマーク家具デザイン界の中心的人物となったボーエ・モーエンセンやモーエンス・コッホらを輩出。20世紀を通じてデンマークモダン家具デザインの発展に大きな影響を与えました。

LE KLINT について

1943年に設立された、デンマークを代表する照明ブランド。創業当初からデンマークの工房で、デザインや技術のDNAを守り続けながら、暮らしに寄りそうあかりを職人の手仕事によって生み出し続けています。デンマークの人々が大切にするヒュッゲを体現する照明ブランドとして、やわらかくあたたかなあかりをお届けします。