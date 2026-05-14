年末恒例の“あの名物チャレンジ”を完全再現『けん玉100人シミュレーター』RTAモードを追加して、本日5月14日(木)「けん玉の日」に正式リリース開始！
株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎）は、WINGLAYが開発した『けん玉100人シミュレーター』が、本日5月14日(木)に正式リリースしたことをお知らせします。
現在、Steamにて早期アクセス版が好評配信中の『けん玉100人シミュレーター』は、プレイヤーが次々と登場する挑戦者となり、ひたすらけん玉の大皿に玉を乗せて「100人連続成功」を目指す、チャレンジシミュレーターゲームです。
この度、「けん玉の日」である本日5月14日(木)に正式リリースいたしました。
正式リリース版では、100人連続成功すると解放される「RTAモード」が追加！より緊張と白熱する戦いをお楽しみいただけるようになりました。
▼『けん玉100人シミュレーター』Steamストアページ
https://store.steampowered.com/app/4293130/
■『けん玉100人シミュレーター』とは？[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zcr9nwuWVP8 ]
ただ玉を大皿に乗せるだけ。
それだけなのに、どうしてこんなに手が震えるのか。
年末恒例の某番組でもおなじみ、“あの名物チャレンジ”を完全再現！
けん玉の基本技である「大皿」を100人連続で成功させることを目指す、前代未聞の【極限プレッシャーけん玉シミュレーションゲーム】です。
■操作は簡単、けんを握って玉を乗せるだけ！
プレイヤーは次々と登場する挑戦者となり、一人ずつ丁寧にけん玉の大皿へ玉を乗せていきます。
操作はけんをクリック＆ドラッグのみ。右クリックで玉の揺れを抑え、精神を統一して挑みましょう。
目標は100人連続成功。ただし一人でも失敗すれば即ゲームオーバー！そんな、シンプルながらも手に汗握る極限のけん玉を体験できます。
画面右下の「緊張メーター」には要注意。玉が皿の上で跳ねたり、不安定な動きをしたりすると緊張度が上昇。
緊張が一定値を超えると、極限のプレッシャーにより「視界がみるみる狭まる」「画面が激しく揺れ始める」といった、プレイヤーの操作を直接的に阻む演出が発生します。
■さまざまな「プレッシャーイベント」が発生！
プレイ中には、プレイヤーの集中力を試すさまざまな「プレッシャーイベント」が発生します。
・フラッシュを焚いて撮影する観客
・視界が制限される、着ぐるみを着た挑戦者
・画面内にコメントが流れ込む、ストリーマーの挑戦者 etc...
さらに、己の行動（成功・失敗寸前など）に合わせてリアルタイムに変化するフルボイス実況を搭載。実況されることでさらに拍車がかかる緊張感を、ぜひお楽しみください。
■個性を光らせろ！「けん玉カスタマイズ機能」
特定の条件でクリアすることで、選べるけん玉のバリエーションが次々と解放！
ぜひ全種類のコンプリートを目指して挑戦してみてください。
■己の限界を超えろ！「RTAモード」追加！
本リリース版からの新要素として、100人連続成功を達成すると解放される「RTA（リアルタイムアタック）モード」を追加いたしました。
100人を成功させるまでの「速さ」を競うこのモードでは、通常プレイとはまた異なる、1分1秒を争う極限の緊張感をお楽しみいただけます。
■開発者「WINGLAY」より発売記念メッセージ
PC/コンシューマ向けゲームを開発・販売するゲームブランド。
代表作：「元祖 落とし寿司 めびうす」「蹴落とし！トレジャーハンター！」（ニコニコ自作ゲームフェス2018大賞）
【公式WEB】https://www.winglay.com
【公式X】https://x.com/winglay_info
トランプのように誰でも昔から馴染みのある遊びはないか？というところから「けん玉」がテーマとして選ばれました。
そしてけん玉といえば皆で記録に挑戦するのが定番だよね！と、ゲームの流れが決まりました。
操作はずっと同じでコツさえつかめば簡単。プレッシャーはあくまで心理的な妨害。
けん玉とは自分との闘いである。数々のプレッシャーに負けず100人クリアを目指してください！
そしてエンドレスチャレンジ・RTAモードで前人未到の記録を打ち立ててみてください！
■『けん玉100人シミュレーター』作品概要
【タイトル】けん玉100人シミュレーター
【価格】600円(税込)
【ジャンル】極限プレッシャーけん玉シミュレーションゲーム
【ゲームプレイ人数】1人
【対応機種】Steam
【対応言語】日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語
【コピーライト】(C)WINGLAY (C)G-MODE Corporation
【Steam ストアページ】
https://store.steampowered.com/app/4293130/
■WINGLAY×ジー・モード「元祖 落とし寿司 めびうす」も好評配信中！
同じくWINGLAYが開発し、ジー・モードがパブリッシングを手掛ける「元祖 落とし寿司 めびうす」も、Nintendo Switch 2／Steamで好評配信中です。ぜひこちらもお楽しみください！
【Nintendo Switch ストアページ】
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000114733
【Steam ストアページ】
https://store.steampowered.com/app/2781430/
■2タイトルがお得なセットになった、「WINGLAYバンドル」も配信開始！
本作の発売を記念して、WINGLAY×ジー・モードの2タイトルをセットでお得に購入できる「WINGLAYバンドル」の配信を開始いたしました。どちらもシンプルながらもドハマリすること間違いなし！
本バンドル経由で購入いただくと、常時10％オフが適用されます。この機会にぜひお求めください。
▼「WINGLAY バンドル」Steamストアページ
https://store.steampowered.com/bundle/75593/
■株式会社ジー・モードについて
モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。
自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。
アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。
【公式Web】https://gmodecorp.com
【公式X】https://X.com/GmodePR
【Facebook】https://www.facebook.com/Gmodecorp
【YouTube】https://www.YouTube.com/GmodePR
【Weibo】https://weibo.com/gmodepr
【Bilibili】https://space.bilibili.com/3546670082033741
【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE
※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。
※画像や動画はすべて現在開発中のものです。