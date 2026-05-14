年末恒例の“あの名物チャレンジ”を完全再現『けん玉100人シミュレーター』RTAモードを追加して、本日5月14日(木)「けん玉の日」に正式リリース開始！

株式会社ジー・モード

株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎）は、WINGLAYが開発した『けん玉100人シミュレーター』が、本日5月14日(木)に正式リリースしたことをお知らせします。

現在、Steamにて早期アクセス版が好評配信中の『けん玉100人シミュレーター』は、プレイヤーが次々と登場する挑戦者となり、ひたすらけん玉の大皿に玉を乗せて「100人連続成功」を目指す、チャレンジシミュレーターゲームです。

この度、「けん玉の日」である本日5月14日(木)に正式リリースいたしました。

正式リリース版では、100人連続成功すると解放される「RTAモード」が追加！より緊張と白熱する戦いをお楽しみいただけるようになりました。

▼『けん玉100人シミュレーター』Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/4293130/

■『けん玉100人シミュレーター』とは？

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zcr9nwuWVP8 ]

ただ玉を大皿に乗せるだけ。

それだけなのに、どうしてこんなに手が震えるのか。

年末恒例の某番組でもおなじみ、“あの名物チャレンジ”を完全再現！

けん玉の基本技である「大皿」を100人連続で成功させることを目指す、前代未聞の【極限プレッシャーけん玉シミュレーションゲーム】です。

■操作は簡単、けんを握って玉を乗せるだけ！

プレイヤーは次々と登場する挑戦者となり、一人ずつ丁寧にけん玉の大皿へ玉を乗せていきます。

操作はけんをクリック＆ドラッグのみ。右クリックで玉の揺れを抑え、精神を統一して挑みましょう。

目標は100人連続成功。ただし一人でも失敗すれば即ゲームオーバー！そんな、シンプルながらも手に汗握る極限のけん玉を体験できます。

画面右下の「緊張メーター」には要注意。玉が皿の上で跳ねたり、不安定な動きをしたりすると緊張度が上昇。

緊張が一定値を超えると、極限のプレッシャーにより「視界がみるみる狭まる」「画面が激しく揺れ始める」といった、プレイヤーの操作を直接的に阻む演出が発生します。

■さまざまな「プレッシャーイベント」が発生！

プレイ中には、プレイヤーの集中力を試すさまざまな「プレッシャーイベント」が発生します。

・フラッシュを焚いて撮影する観客

・視界が制限される、着ぐるみを着た挑戦者

・画面内にコメントが流れ込む、ストリーマーの挑戦者 etc...

さらに、己の行動（成功・失敗寸前など）に合わせてリアルタイムに変化するフルボイス実況を搭載。実況されることでさらに拍車がかかる緊張感を、ぜひお楽しみください。

■個性を光らせろ！「けん玉カスタマイズ機能」

特定の条件でクリアすることで、選べるけん玉のバリエーションが次々と解放！

ぜひ全種類のコンプリートを目指して挑戦してみてください。

■己の限界を超えろ！「RTAモード」追加！

本リリース版からの新要素として、100人連続成功を達成すると解放される「RTA（リアルタイムアタック）モード」を追加いたしました。

100人を成功させるまでの「速さ」を競うこのモードでは、通常プレイとはまた異なる、1分1秒を争う極限の緊張感をお楽しみいただけます。

■開発者「WINGLAY」より発売記念メッセージ

PC/コンシューマ向けゲームを開発・販売するゲームブランド。

代表作：「元祖 落とし寿司 めびうす」「蹴落とし！トレジャーハンター！」（ニコニコ自作ゲームフェス2018大賞）

【公式WEB】https://www.winglay.com

【公式X】https://x.com/winglay_info

トランプのように誰でも昔から馴染みのある遊びはないか？というところから「けん玉」がテーマとして選ばれました。

そしてけん玉といえば皆で記録に挑戦するのが定番だよね！と、ゲームの流れが決まりました。

操作はずっと同じでコツさえつかめば簡単。プレッシャーはあくまで心理的な妨害。



けん玉とは自分との闘いである。数々のプレッシャーに負けず100人クリアを目指してください！

そしてエンドレスチャレンジ・RTAモードで前人未到の記録を打ち立ててみてください！

■『けん玉100人シミュレーター』作品概要

【タイトル】けん玉100人シミュレーター

【価格】600円(税込)

【ジャンル】極限プレッシャーけん玉シミュレーションゲーム

【ゲームプレイ人数】1人

【対応機種】Steam

【対応言語】日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語

【コピーライト】(C)WINGLAY (C)G-MODE Corporation

【Steam ストアページ】

https://store.steampowered.com/app/4293130/

■WINGLAY×ジー・モード「元祖 落とし寿司 めびうす」も好評配信中！

同じくWINGLAYが開発し、ジー・モードがパブリッシングを手掛ける「元祖 落とし寿司 めびうす」も、Nintendo Switch 2／Steamで好評配信中です。ぜひこちらもお楽しみください！

【Nintendo Switch ストアページ】

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000114733

【Steam ストアページ】

https://store.steampowered.com/app/2781430/

■2タイトルがお得なセットになった、「WINGLAYバンドル」も配信開始！

本作の発売を記念して、WINGLAY×ジー・モードの2タイトルをセットでお得に購入できる「WINGLAYバンドル」の配信を開始いたしました。どちらもシンプルながらもドハマリすること間違いなし！

本バンドル経由で購入いただくと、常時10％オフが適用されます。この機会にぜひお求めください。

▼「WINGLAY バンドル」Steamストアページ

https://store.steampowered.com/bundle/75593/

■株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。

【公式Web】https://gmodecorp.com

【公式X】https://X.com/GmodePR

【Facebook】https://www.facebook.com/Gmodecorp

【YouTube】https://www.YouTube.com/GmodePR

【Weibo】https://weibo.com/gmodepr

【Bilibili】https://space.bilibili.com/3546670082033741

【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE

※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。

※画像や動画はすべて現在開発中のものです。