【スリムボディにワイドな冷却プレートを搭載、2WAYでクールダウンできるパワフルファン】iFan Frozen (アイファン フローズン)が新発売！

エレス株式会社

エレス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：沼尾 隆）は、【スリムボディにワイドな冷却プレートを搭載、2WAYでクールダウンできるパワフルファン】iFan Frozen (アイファン フローズン)

（ 税込\ 3,278 ）を新発売します。

商品概要

iFanシリーズから、 iFan Frozen (アイファン フローズン)が新発売します。

一般的な冷却プレート付きファンの約2倍となるワイドな冷却プレートを搭載したiFan Frozen。肌に直接当てて冷やす“接触冷却”と、５段階で風量調節が可能なパワフルファンによる“送風”を組み合わせることで、シーンに応じたクールダウンが可能です。

カラーはアイボリーとグレーの２色展開。持ち運びに便利なハンドストラップが付属します。

商品詳細

写真左からアイボリー・グレー

【商品名】iFan Frozen（ アイファン フローズン）

【カラー】 アイボリー/グレー

【価格】 \3,278 (税込)

iFan Frozen 商品ページ :https://www.elaice.jp/products02/ifan-frozen/

◆ 風量調節ができるパワフルファン

iFan Frozenは5段階の風量調節に対応。

静かな場所でも使いやすい風量から、真夏の屋外でしっかり涼める強風まで、シーンに応じて使い分けが可能です。

◆ ワイドな冷却プレートで直接クールダウン

コンパクトながらパワフルな風量のハイスピードファン

ワイドな冷却プレートを搭載し、肌に直接当ててクールダウン。広範囲を一度に冷やせる設計で、暑さが厳しいシーンでも活躍する、この夏の強い味方です。

熱のこもりやすい首筋などに当てて直接クールダウン ※髪の毛の巻き込みにご注意ください

◆ 一目でわかる液晶ディスプレイ付き

風量と充電残量が一目で確認できる液晶ディスプレイを搭載。

電源オン/オフを問わずバッテリー残量を確認できるため、外出先でも安心して使用できます。

◆ 小さなバッグに入れられるサイズ感

約120mmのコンパクトサイズで、小さなバッグにもすっきり収まる携帯性。

外出先にも気軽に持ち運べ、この夏の相棒として活躍します。

公式オンラインショップ :https://lshop.jp/products/ifan-frozeniFan Frozenのご購入はこちらから↑

お気に入りのハンディファンを見つけて、これからの夏をもっと自由に自分らしく楽しんでみては？

商品情報

商品名 ：iFan Frozen アイファン フローズン

価格 ：\3,278 (税込)

カラー ：IV（アイボリー）/ GY（グレー）

型番 ：IF-FZN26

入力 ：DC5V 2000mA

内蔵電池 ：リチウムイオン蓄電池 3.7V 2600mAh 9.62Wh

充電時間 ：約2.5時間※1

連続使用時間：約2～7時間（ファンのみ）※2

約1時間自動OFF（ファン＋冷却プレート使用時）

風量切替 ：5段階

外形寸法 ：約36×41×120mm

本体重量 ：約140g

材質 ：ABS（本体）、PBT（羽根）、ステンレス（冷却プレート）

付属品 ：充電用USBケーブル、ハンドストラップ、取扱説明書

製造国 ：中国

JAN ：4983936601304（アイボリー）

4983936601311（グレー）

※1 充電時間は接続機器の電源供給能力により長くなる可能性があります。

※2 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。

【 ELAiCE S.A. 】

エレスは暮らしを豊かにする"心地よい"デザインを生み出し続けている会社です。

みなさまの身近に寄り添い、日々の暮らしにそっとなじむデザインの商品をお届けします。

【 エレス株式会社 】

本社 ：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6

代表者 ：代表取締役 沼尾 隆

設立 ：1977年8月

電話番号：03-6809-0320（代表）

公式HP ：https://www.elaice.jp/

公式オンラインショップ：https://lshop.jp/

事業内容：自社開発および海外の家電・インテリア・雑貨・美容・健康商品などの販売ほか