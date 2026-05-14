5/21『デロイト トーマツ グループCEO木村研一氏が登壇！プロフェッショナルファームでの立教生のキャリア』を開催！

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立教大学（東京都豊島区、総長：西原廉太）は、5月21日（木）、本学卒業生であるデロイト トーマツ グループCEOを含む3名が登壇するキャリアイベント『デロイト トーマツ グループCEOが登壇！プロフェッショナルファームでの立教生のキャリア』を池袋キャンパスで開催します。

近年、本学では外資系企業やコンサルティングファームへの就職者が増加しています。こうした背景を受け、本プログラムでは、企業や社会に対し高度な専門サービスを提供する「プロフェッショナルファーム」の役割や業務内容、そしてその社会的意義への理解を深めることを目的としています。

当日は、同グループCEOの木村研一氏による講演に加え、本学卒業生の社員らによるパネルトークを実施。キャリアパスや、求められる能力・資質について具体的に紹介します。

本学卒業生のキャリア形成の実例に触れる機会を提供することで、学生の主体的なキャリア選択を後押しします。

■開催概要■

＊名　称：デロイト トーマツ グループ CEO が登壇！

　　　　　プロフェッショナルファームでの立教生のキャリア

＊内　容：CEO講演（プロフェッショナルファームの概要・キャリアパス）

　　　　　パネルトーク（立教での経験が実務でどう生きているか等）

　　　　　Q&A

＊登壇者：木村研一氏（デロイト トーマツ グループ CEO）

　　　　　吉田圭造氏（合同会社デロイト トーマツ マネージングディレクター)

　　　　　小林葵氏（合同会社デロイト トーマツ コンサルタント）

＊日　時：2026年5月21日（木）18：15〜19：45

＊場　所：立教大学池袋キャンパス

＊主　催：立教大学キャリアセンター

＊対　象：立教大学学生・関係校高校生

　

▼本件に関する問い合わせ先

立教学院 企画部広報課

メール：koho@rikkyo.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/