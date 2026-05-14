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5/21『デロイト トーマツ グループCEO木村研一氏が登壇！プロフェッショナルファームでの立教生のキャリア』を開催！
立教大学（東京都豊島区、総長：西原廉太）は、5月21日（木）、本学卒業生であるデロイト トーマツ グループCEOを含む3名が登壇するキャリアイベント『デロイト トーマツ グループCEOが登壇！プロフェッショナルファームでの立教生のキャリア』を池袋キャンパスで開催します。
近年、本学では外資系企業やコンサルティングファームへの就職者が増加しています。こうした背景を受け、本プログラムでは、企業や社会に対し高度な専門サービスを提供する「プロフェッショナルファーム」の役割や業務内容、そしてその社会的意義への理解を深めることを目的としています。
当日は、同グループCEOの木村研一氏による講演に加え、本学卒業生の社員らによるパネルトークを実施。キャリアパスや、求められる能力・資質について具体的に紹介します。
本学卒業生のキャリア形成の実例に触れる機会を提供することで、学生の主体的なキャリア選択を後押しします。
■開催概要■
＊名 称：デロイト トーマツ グループ CEO が登壇！
プロフェッショナルファームでの立教生のキャリア
＊内 容：CEO講演（プロフェッショナルファームの概要・キャリアパス）
パネルトーク（立教での経験が実務でどう生きているか等）
Q&A
＊登壇者：木村研一氏（デロイト トーマツ グループ CEO）
吉田圭造氏（合同会社デロイト トーマツ マネージングディレクター)
小林葵氏（合同会社デロイト トーマツ コンサルタント）
＊日 時：2026年5月21日（木）18：15〜19：45
＊場 所：立教大学池袋キャンパス
＊主 催：立教大学キャリアセンター
＊対 象：立教大学学生・関係校高校生
▼本件に関する問い合わせ先
立教学院 企画部広報課
メール：koho@rikkyo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
近年、本学では外資系企業やコンサルティングファームへの就職者が増加しています。こうした背景を受け、本プログラムでは、企業や社会に対し高度な専門サービスを提供する「プロフェッショナルファーム」の役割や業務内容、そしてその社会的意義への理解を深めることを目的としています。
本学卒業生のキャリア形成の実例に触れる機会を提供することで、学生の主体的なキャリア選択を後押しします。
■開催概要■
＊名 称：デロイト トーマツ グループ CEO が登壇！
プロフェッショナルファームでの立教生のキャリア
＊内 容：CEO講演（プロフェッショナルファームの概要・キャリアパス）
パネルトーク（立教での経験が実務でどう生きているか等）
Q&A
＊登壇者：木村研一氏（デロイト トーマツ グループ CEO）
吉田圭造氏（合同会社デロイト トーマツ マネージングディレクター)
小林葵氏（合同会社デロイト トーマツ コンサルタント）
＊日 時：2026年5月21日（木）18：15〜19：45
＊場 所：立教大学池袋キャンパス
＊主 催：立教大学キャリアセンター
＊対 象：立教大学学生・関係校高校生
▼本件に関する問い合わせ先
立教学院 企画部広報課
メール：koho@rikkyo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/