株式会社カンゼン（千代田区神田須田町）は、大人気鉄道本シリーズの第6弾！『阪急電鉄とファン大研究読本』（久野知美 著、南田裕介 監修、藤田雅之 スーパーバイザー）を5月18日に刊行いたします。 今作は阪急電鉄取材全面協力のもと、関西圏で圧倒的な支持を得ている阪急電鉄の魅力を徹底的に掘り下げた研究読本です。17年連続顧客満足度1位という実績を背景に、"阪急"ブランドの価値を多角的に検証します。

“阪急”ブランド力をマニアックに掘り下げる

【阪急電鉄取材全面協力】 17年連続顧客満足度1位 関西圏で圧倒的支持を得る私鉄界のキング ”阪急”ブランド力をマニアックに掘り下げる 本書だけの相互直通運転 赤江珠緒（フリーアナウンサー）、上野耕平（サクソフォン奏者）、伊原薫（鉄道ライター）、野月貴弘（SUPER BELL”Z）

サンプルページ

もくじ

第1章 徹底取材！安心と安全を支える車庫の仕組み 第2章 徹底調査！阪急電鉄のこだわりと魅力 第3章 妄想鉄道の旅 【本書だけの相互直通運転】 赤江珠緒（フリーアナウンサー）、上野耕平（サクソフォン奏者）、伊原薫（鉄道ライター）、野月貴弘（SUPER BELL”Z）

プロフィール

著者 久野知美（くの・ともみ） フリーアナウンサー、女子鉄。吉本興業株式会社（東京本部）。1982年7月21日、大阪府出身。“女子鉄アナウンサー”として、テレビ朝日「タモリ倶楽部」、NHK「鉄オタ選手権」、TBS「東大王」、TBSラジオ「赤江珠緒 たまむすび」など鉄道関連企画のテレビやラジオ、イベントに多数出演するほか、関東私鉄3社の列車自動アナウンスも担当。近年では「東洋経済オンライン」コラム執筆などフォトライターとしても活躍中。現在のレギュラーは、BS日テレ「友近・礼二の妄想トレイン」、BSフジ「鉄道伝説 SP」、テレビ東京「教えて！ ツアーの達人」、Podcast「トレ活ラジオ1155」など。著書に「鉄道とファン大研究読本」「京急とファン大研究読本」「東京メトロとファン大研究読本」「東急電鉄とファン大研究読本」「近鉄とファン大研究読本」(小社刊)、「女子鉄アナウンサー久野知美のかわいい鉄道」(発売:山と渓谷社、発行:天夢人)。2019年に就任した国土交通省認定『日本鉄道賞』選考委員・鉄道貨物協会『鉄道貨物輸送親善大使』を皮切りに、『阿佐海岸鉄道 魅力向上アンバサダー』など鉄道関連の広報PRを幅広く務める。 監修 南田裕介（みなみだ・ゆうすけ） 株式会社ホリプロ／株式会社ステラキャスティング。1974年8月22日生まれ、奈良県出身。 静岡大学卒業後、1998年ホリプロに入社。タレントのプロデュースをする傍ら、自身もテレビ朝日「タモリ倶楽部」、CS 日テレプラス「鉄道発見伝」などの鉄道関連のテレビ、ラジオ、雑誌や YouTube、イベントにも出演。日本テレビ「笑神様は突然に…『鉄道BIG4』」の一人でもある。著書に「貨物列車マニアックス」（小社刊）など。監修に「近鉄とファン大研究読本」などの小社刊鉄道シリーズがある。 レールウェイ プロデューサー 藤田雅之（ふじた・まさゆき） 阪急電車館館長 1968年生まれ、兵庫県西宮市出身。生まれてから西宮を一度も離れたことのない宮っ子。生まれてすぐに阪急電車の車庫の近くということもあり電車に魅了される。大の阪急ファンで鉄道好き。レールのあるものすべてに興味があり心が惹かれる。1987年に阪急電鉄に入社。駅員、車掌、運転士を経て本社へ異動。ダイヤ担当、営業担当（商品管理・企画）を経て、現在はえきまち事業部にて記念列車企画・商品企画・イベント企画の各プロデュース他、公式YouTubeのナビゲーターを担当する。今後の抱負は「鉄道各社とのYouTubeを通じて繋がりを拡げ、鉄道業界全体を盛り上げることに一翼を担う」こと。

書誌情報

書名：『阪急電鉄とファン大研究読本 いつの時代も阪急マルーンとともに』 ISBN：978-4-86255-766-7 著者：久野知美 監修者：南田裕介 スーパーバイザー：藤田雅之（レールウェイ プロデューサー） ページ数：176P 判型：A5判 定価：1,980円（本体1,800円＋税） 発売日：2026年5月18日 出版社：カンゼン 商品URL：https://www.kanzen.jp/book/b10168843.html

【この件に関する問い合わせ先】

https://www.amazon.co.jp/dp/486255766X https://books.rakuten.co.jp/rb/18502162/

株式会社カンゼン 宣伝プロモーション部 担当：伊藤真 TEL：03-5295-7723 MAIL：ito@kanzen.jp