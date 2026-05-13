高知県須崎市産の無農薬のポンカン果汁　EU輸出へ

株式会社パンクチュアル

地方創生事業を手がける株式会社パンクチュアル（本社：高知県須崎市、代表取締役：守時 健 以下、パンクチュアル）と高知あさひ青果株式会社（本社：高知県北川村、代表取締役：加藤 忍 以下、高知あさひ青果）はこのたび、高知県須崎市の生産者・田條園が育てたJAS認証認定のポンカンの果汁をEUに輸出します。本件は、高知県・須崎市のEU輸出事例として、地域産品の新たな可能性を示す取り組みです。

背景と目的

今回の取り組みのきっかけとなったのは、2025年10月にドイツで開催された世界最大級の食品見本市「ANUGA」。パンクチュアルが田條園のポンカン果汁を、ジェトロが設置したジャパンパビリオン内の高知県ブースに出展したことを機に、海外市場に向けた可能性が具体的に広がり、今回の輸出に向けた動きへとつながりました。

田條園のポンカンは、樹齢60年の木で育てられた希少な果実であり、さらに追熟によって丁寧に仕上げられることで、豊かな香りと深い味わいを持つのが特徴です。長年にわたり大切に育てられてきた果実の価値を、果汁という形で海外へ届ける今回の取り組みは、地域農産物の新たな展開としても期待されています。

現在、ポンカン果汁は高知県内の冷凍庫で保管されており、まもなくEUへ輸出される予定です。（搾る作業は終了しております）

欧州の５つ星ホテルも注目 須崎のポンカン

輸出先は、フランスのパルミフランス社です。輸出された果汁は、同社を通じてフランス国内の5つ星ホテルなどで提供される予定です。日本国内では親しまれているポンカンですが、欧州ではまだ広く知られている果物とは言えません。その一方で、田條園のポンカンが持つ品質の高さや希少性、そして生産背景にあるストーリーは、海外市場においても十分な魅力を持つものとして注目されています。

パンクチュアルは、「世界と戦える地域を創る」をビジョンに掲げ、約1年前に海外事業部を立ち上げ、本格的に海外展開を進めてまいりました。海外事業部では、地域事業者の商品について、海外に向けた販路開拓支援を主な取り組みとしており、今回の案件もその一環です。地域に眠る価値ある産品を見出し、海外市場との接点をつくることで、地域経済に新たな可能性を生み出すことを目指しています。

一方、高知あさひ青果は、高知県産をはじめとする青果物の取り扱いを通じて、生産者と市場をつないできた企業です。地域の農産物の価値を見極め、流通や商品化につなげていく役割を担うほか、ドローンによる農薬散布を通じた減農薬栽培や、無農薬栽培において大きな負担となる草刈り作業の自動化など、生産現場の省力化と持続可能な農業の実現にも取り組んでいます。今回の取り組みにおいては、田條園のポンカンを活用した果汁の取り扱いと輸出に向けた交渉を支えています。生産者が丹精込めて育てた果実を、より広い市場へ届けるための橋渡し役として、地域産品の可能性を広げています。

地方には、まだ国内外に十分に知られていない優れた産品が数多く存在します。しかし、その魅力を適切に伝え、海外市場との接点をつくるには、輸出に関する知見や現地ネットワーク、継続的な伴走支援が不可欠です。今回の取り組みは、単なる一度の輸出にとどまらず、須崎市の生産者が世界市場へ挑戦していくための第一歩になると考えています。

今後もパンクチュアルと高知あさひ青果は、それぞれの強みを活かしながら連携し、地域に根ざした事業者とともに、魅力ある産品の海外販路開拓を進め、地域経済の新たな可能性を切り拓いてまいります。

株式会社パンクチュアルについて

「世界と戦える地域を創る」をミッションに掲げ、ふるさと納税運営やEC事業、地域活性化を通じて本当の地方創生を実現する自治体支援を行っています。実際に支援を行う自治体に住み、住民の一部となり地域の課題解決に向けたソリューションを提供し、豊富な実績とノウハウで地域社会の発展に貢献しています。

■会社概要

社名：株式会社パンクチュアル

代表：代表取締役 守時 健

設立：2020年（令和2年）3月

所在地：高知県須崎市緑町1-12

事業内容：ご当地キャラ運営、EC事業、PR事業、ふるさと納税運営事業

URL：https://punctual.co.jp/

■高知あさひ青果株式会社について

社名： 高知あさひ青果株式会社

代表： 代表取締役 加藤 忍

設立： 2018年11月

所在地： 高知県安芸郡北川村大字平鍋191番地4

事業内容： 農産物の栽培・加工・販売、ゆずを中心とした農産物事業、ドローンを用いた農薬散布サービスの提供