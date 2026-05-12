リブ・コンサルティング主催のオンラインセミナー「貴社のAI、まだコストですか？」に執行役員 杉山宏樹が登壇

株式会社ライトアップ

株式会社ライトアップ（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：白石崇）の執行役員・杉山宏樹は、株式会社リブ・コンサルティング主催のオンラインセミナー「貴社のAI、まだコストですか？」に登壇いたします。本セミナーでは、株式会社マクニカ、株式会社リブ・コンサルティングの登壇者とともに、AI導入が「コスト」で終わらず「事業成果」につながるための構造と実装戦略を、中小企業経営者（CXO以上）に向けて解説いたします。

昨今、生成AIの急速な普及に伴い、多くの中小企業がAI活用に着手する一方で、「PoC止まりで成果が出ない」「導入コストばかりが先行する」といった課題が顕在化しています。本セミナーは、こうした"AIがコスト化してしまう構造"に切り込み、現場で成果を生むための実装戦略をお伝えするものです。

■開催概要

■ セミナーアジェンダ

■ 登壇者プロフィール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42366/table/381_1_ac76d6ea29193ac372840d43ae7ac5fa.jpg?v=202605120951 ]- オープニング- AIの現在地と、成果につながらない理由の構造分析- 株式会社ライトアップの事例紹介（登壇：杉山 宏樹）- 株式会社マクニカの実装戦略（登壇：本村 健登 氏）- パネルディスカッション- クロージング

株式会社ライトアップ

執行役員（事業管掌）杉山 宏樹

千葉県柏市出身。2010年新卒入社。複数の新規事業立ち上げに従事。2017年に執行役員に就任し、2018年の東証マザーズ（現グロース）上場。経営支援サービスでは、自治体、金融機関、大手企業など1,000社以上アライアンス関係を構築。現在は中小企業向けコンサル事業及びAI事業の担当役員として、AI研修、AIエージェント開発、AIコンサルの新規事業開発およびM&Aに関与。

株式会社マクニカ

イノベーション事業戦略本部 AI&デジタル事業開発部 部長

本村 健登

2014年よりマクニカの新規事業立ち上げに従事。100件以上のDXプロジェクトを支援し、その経験を通じて2020年にAI関連サービス「Re:Alize.macnica.ai」をリリースし、ITR Market View：AI市場2022にて、画像認識市場の製造、建設など複数の業界部門でマーケットシェア1位を獲得。現在は5つのAIプロダクト開発と生成AI導入支援及び研修事業を統括。

株式会社リブ・コンサルティング

ベンチャー事業部 パートナー 坊 将徳

関西学院大学を卒業後、リブ・コンサルティングに入社。入社後は、大手企業の中期経営計画策定やビジネスデューデリジェンスに携わった後に、世界的ユニコーン企業・ベンチャー/スタートアップ企業の事業開発・事業グロースのご支援に従事。現在はベンチャーコンサルティング事業部のパートナーを務め、コンサルティング業務に加えて、自社の事業づくり・組織づくり・人材育成にも携わる。

■ 本セミナーで得られること

■会社概要

- AIが成果につながらない企業に共通する「構造的なつまずき」の理解- ライトアップが自社で実証した、受注を生むAI活用の具体プロセス- マクニカの知見に基づく、組織にAIを根付かせる実装戦略- 経営者視点での「AI投資の意思決定」フレームワーク

株式会社ライトアップ https://www.writeup.jp

資本金：3億8,638万円

市場：東証グロース市場（証券コード：6580）

所在地：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー32F

事業内容：DXソリューション事業（AIを活用した中小企業向け経営支援）、コンテンツ事業