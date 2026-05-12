株式会社パワー・インタラクティブ

株式会社パワー・インタラクティブ（本社：大阪府、代表取締役：岡本充智、以下「パワー・インタラクティブ」）は、5月13日～15日に東京ビッグサイトで開催される「ODEX」に出展いたします。

パワー・インタラクティブは、1997年の設立以来、マーケティングオートメーション（MA）やCRM、BI、AI活用を通じて、企業のマーケティング成果創出を支援してきました。今回の出展では、「営業とマーケをつなぎ、商談創出を加速する。」をテーマに、営業・マーケティング・カスタマーサクセス間に分断されたデータやプロセスを可視化し、商談創出と収益成長につなげる支援内容を紹介します。

近年、BtoB企業では広告、メール、セミナー、Web、商談データなど、各種施策や顧客接点のデータが蓄積される一方で、「施策が最終的な商談・受注にどう貢献しているのかが見えない」「部門間のボトルネックが特定できない」「データやAIを活用するための土台が整っていない」といった課題が顕在化しています。

パワー・インタラクティブは、こうした課題に対し、診断から戦略設計、決裁者・活動の可視化、実行加速までを一気通貫で支援する「4STEP伴走支援」を提供しています。

ODEX出展特設ページ

詳細はODEX出展特設ページをご覧ください。

『パワー・インタラクティブ特設ページ』

https://www.powerweb.co.jp/odex2026/#sessions(https://www.powerweb.co.jp/odex2026/#sessions?utm_source=pr260511&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)

出展内容

今回のブースでは、以下の4つのステップに沿って、商談創出を阻む要因の可視化と改善ロードマップの設計方法を紹介します。

STEP1：現状を診断する

営業・マーケティング・カスタマーサクセスの活動状況を整理し、施策成果、部門間のボトルネック、データ・AI活用の現状を可視化します。ヒアリング診断とDMBOK準拠データマネジメント診断により、改善優先順位を明確にします。

STEP2：勝ち筋を決める

ゼロワングロース株式会社（代表取締役：丸井達郎）との連携により、「GTM戦略ワークショップ」を通じて、狙うべき顧客、提供価値、実行プロセスを整理します。ICPやターゲット顧客、訴求メッセージ、営業・マーケティング・カスタマーサクセスの役割やKPIを明確化します。

STEP3：決裁者と動きを見える化する

ナインアウト株式会社（代表取締役：石野真吾）のソリューション「AskOne」と連携し、オンライン会議で得られる参加者情報や接点情報を活用し、CRMやMA、会議データを統合。企業別・人物別の接点を可視化し、キーマン候補、関心テーマ、次に取るべきアクションの把握を支援します。

STEP4：実行を加速する

株式会社primeNumber（代表取締役：田邊 雄樹）のソリューション「primeMarketingAgent」を活用し、既存のMA環境を拡張。マーケティング施策、営業活動、購買グループ分析などを統合・可視化し、ROI最大化や施策改善につながる運用定着を支援します。

パワー・インタラクティブの提供価値

パワー・インタラクティブは、「MA × データ × 意思決定」を提供価値の中心に据え、分断されたツール・データ・部門プロセスをつなぎます。施策実行から商談・受注までを可視化し、成果につながるマーケティング運用構造の設計・実装を支援します。

主な支援領域は以下の通りです。

- マーケティング戦略：GTM戦略、ICP設計、部門横断KPIの整理- データ基盤整備：MA・CRM・BI連携、ダッシュボード設計- MOps・RevOps構築：リードから受注までのプロセス最適化- データ分析・AI活用：購買グループ分析、ROI最大化、施策改善

また、パワー・インタラクティブは、MA導入・運用・活用支援において166社・321件の実績を有し、Adobe Marketo Engage、Braze、HubSpot、Salesforceなどの導入・運用・活用支援を行ってきました。

開催概要

イベント名：ODEX（第6回デジタル化・DX推進展）

会期：2026年5月15日（水）～2026年5月15日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西3・4ホール

ブース番号：W5 - 36

出展内容：営業・マーケティング連携、商談創出支援、MA・CRM・BI連携、GTM戦略、MOps・RevOps構築、データ分析・AI活用支援

公式サイト：https://odex-expo.jp/

出展者紹介ページ：https://innovent-expo.jp/odex/exhibitors/detail/?cid=372

会社概要

会社名：株式会社パワー・インタラクティブ

所在地：大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ 27階

代表者：岡本充智

設立：1997年

事業内容：マーケティング戦略、MA・CRM・BI連携、MOps・RevOps構築、データ分析・AI活用支援など

URL：https://powerweb.co.jp/(https://powerweb.co.jp/?utm_source=pr260511&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)

本件に関するお問い合わせ先

株式会社パワー・インタラクティブ

担当：広富

E-mail：webmaster@powerweb.co.jp

TEL：06-6282-7596