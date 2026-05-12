パワー・インタラクティブ、ODEXに出展 営業とマーケティングをつなぎ、商談創出を加速する「4STEP伴走支援」を紹介
株式会社パワー・インタラクティブ（本社：大阪府、代表取締役：岡本充智、以下「パワー・インタラクティブ」）は、5月13日～15日に東京ビッグサイトで開催される「ODEX」に出展いたします。
パワー・インタラクティブは、1997年の設立以来、マーケティングオートメーション（MA）やCRM、BI、AI活用を通じて、企業のマーケティング成果創出を支援してきました。今回の出展では、「営業とマーケをつなぎ、商談創出を加速する。」をテーマに、営業・マーケティング・カスタマーサクセス間に分断されたデータやプロセスを可視化し、商談創出と収益成長につなげる支援内容を紹介します。
近年、BtoB企業では広告、メール、セミナー、Web、商談データなど、各種施策や顧客接点のデータが蓄積される一方で、「施策が最終的な商談・受注にどう貢献しているのかが見えない」「部門間のボトルネックが特定できない」「データやAIを活用するための土台が整っていない」といった課題が顕在化しています。
パワー・インタラクティブは、こうした課題に対し、診断から戦略設計、決裁者・活動の可視化、実行加速までを一気通貫で支援する「4STEP伴走支援」を提供しています。
ODEX出展特設ページ
詳細はODEX出展特設ページをご覧ください。
『パワー・インタラクティブ特設ページ』
https://www.powerweb.co.jp/odex2026/#sessions(https://www.powerweb.co.jp/odex2026/#sessions?utm_source=pr260511&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)
出展内容
今回のブースでは、以下の4つのステップに沿って、商談創出を阻む要因の可視化と改善ロードマップの設計方法を紹介します。
STEP1：現状を診断する
営業・マーケティング・カスタマーサクセスの活動状況を整理し、施策成果、部門間のボトルネック、データ・AI活用の現状を可視化します。ヒアリング診断とDMBOK準拠データマネジメント診断により、改善優先順位を明確にします。
STEP2：勝ち筋を決める
ゼロワングロース株式会社（代表取締役：丸井達郎）との連携により、「GTM戦略ワークショップ」を通じて、狙うべき顧客、提供価値、実行プロセスを整理します。ICPやターゲット顧客、訴求メッセージ、営業・マーケティング・カスタマーサクセスの役割やKPIを明確化します。
STEP3：決裁者と動きを見える化する
ナインアウト株式会社（代表取締役：石野真吾）のソリューション「AskOne」と連携し、オンライン会議で得られる参加者情報や接点情報を活用し、CRMやMA、会議データを統合。企業別・人物別の接点を可視化し、キーマン候補、関心テーマ、次に取るべきアクションの把握を支援します。
STEP4：実行を加速する
株式会社primeNumber（代表取締役：田邊 雄樹）のソリューション「primeMarketingAgent」を活用し、既存のMA環境を拡張。マーケティング施策、営業活動、購買グループ分析などを統合・可視化し、ROI最大化や施策改善につながる運用定着を支援します。
パワー・インタラクティブの提供価値
パワー・インタラクティブは、「MA × データ × 意思決定」を提供価値の中心に据え、分断されたツール・データ・部門プロセスをつなぎます。施策実行から商談・受注までを可視化し、成果につながるマーケティング運用構造の設計・実装を支援します。
主な支援領域は以下の通りです。
- マーケティング戦略：GTM戦略、ICP設計、部門横断KPIの整理
- データ基盤整備：MA・CRM・BI連携、ダッシュボード設計
- MOps・RevOps構築：リードから受注までのプロセス最適化
- データ分析・AI活用：購買グループ分析、ROI最大化、施策改善
また、パワー・インタラクティブは、MA導入・運用・活用支援において166社・321件の実績を有し、Adobe Marketo Engage、Braze、HubSpot、Salesforceなどの導入・運用・活用支援を行ってきました。
開催概要
イベント名：ODEX（第6回デジタル化・DX推進展）
会期：2026年5月15日（水）～2026年5月15日（金）10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト 西3・4ホール
ブース番号：W5 - 36
出展内容：営業・マーケティング連携、商談創出支援、MA・CRM・BI連携、GTM戦略、MOps・RevOps構築、データ分析・AI活用支援
公式サイト：https://odex-expo.jp/
出展者紹介ページ：https://innovent-expo.jp/odex/exhibitors/detail/?cid=372
会社概要
会社名：株式会社パワー・インタラクティブ
所在地：大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ 27階
代表者：岡本充智
設立：1997年
事業内容：マーケティング戦略、MA・CRM・BI連携、MOps・RevOps構築、データ分析・AI活用支援など
URL：https://powerweb.co.jp/(https://powerweb.co.jp/?utm_source=pr260511&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)
本件に関するお問い合わせ先
株式会社パワー・インタラクティブ
担当：広富
E-mail：webmaster@powerweb.co.jp
TEL：06-6282-7596