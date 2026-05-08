「ありがとう」を、ひとくちの幸せに。【西鎌倉レ・シュー】母の日限定ケーキ＆初夏のご褒美スイーツを発売

ジェイ・ワークス株式会社

鎌倉の豊かな自然と洗練された空気が流れる街・西鎌倉。

この地に佇む一軒家の洋菓子店「西鎌倉レ・シュー」では、母の日を祝う華やかなアントルメや、初夏に旬を迎えるマンゴーや柑橘を使用した季節限定スイーツを発売いたします。

大切な方への感謝の気持ちを彩る特別なケーキとともに、初夏の訪れを感じる贅沢なひとときをお届けします。母の日の贈り物やティータイムに、ぜひお楽しみください。

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母の日限定ケーキ

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◆母の日ショート

母の日ショート

カーネーションのミニブーケと「ありがとう」のメッセージプレートでデコレーションした、母の日限定の特別なショートケーキ。リボンのように美しいピンク色の苺クリームに、苺とブルーベリーをあしらい、華やかに仕上げました。ふわふわのスポンジで生クリームと苺をサンドした、やさしい味わいに仕上げました。

母の日ショート 4号 \3,888（税込）／5号 \4,860（税込）

※販売日：5月9日（土）・10日（日）

※ご予約も承っております。

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初夏のご褒美スイーツ

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◆マンゴーロール16cm

マンゴーロール16cm

マンゴーを贅沢に使用したロールケーキ。自家製マンゴージュレとシャンティークリームが織りなす、濃厚で爽やかなハーモニーが魅力です。

マンゴーロール16cm \3,024（税込）

※発売日：5月20日（水）～

マンゴーロールカット

◆マンゴーロールカット

マンゴーロール カット\615（税込）

※発売日：5月20日（水）～

◆清見オレンジのタルト

瑞々しい清見オレンジをふんだんに使用した初夏のタルト。爽やかな酸味と甘みのバランスが絶妙で、カスタードクリームと生クリームのコクが調和します。ピスタチオとグロゼイユのトッピングが、彩りを添えます。

清見オレンジのタルト \648（税込）

※発売日：5月20日（水）～

清見オレンジのタルトマンゴータルト

◆マンゴータルト

とろける甘さのマンゴーをたっぷりとのせた季節限定タルト。鮮やかなグロゼイユの酸味がアクセントとなり、見た目にも美しく、味わいのバランスも抜群です。

マンゴータルト \756（税込）

※発売日：5月20日（水）～



◆カレ・オ・マンゴー

しっかり焼き上げたマンゴー風味のスポンジに、カスタードクリームと生クリームをサンド。マンゴーの甘みとクリームのコクが調和した、満足感のある一品です。

カレ・オ・マンゴー \421（税込）

※発売日：5月20日（水）～

カレ・オ・マンゴーレモンタルト

◆レモンタルト

爽やかな酸味のレモンクリームを、ふんわり甘いメレンゲで包み込んだタルト。表面にはレモンゼストとピスタチオをあしらい、香り豊かに仕上げました。サクサクのタルト生地も魅力です。

レモンタルト \561（税込）

※発売日：5月20日（水）～

Les Choux ～西鎌倉 レ・シュー～

西鎌倉 レ・シュー外観

西鎌倉にあるケーキとお菓子のお店「レ・シュー」お誕生日や記念日にご利用いただくデコレーションケーキ、ご自分へのご褒美にぴったりのプチガトー、こだわりの焼き菓子やギフトアイテムなど幅広いラインナップをご用意して皆様をお待ちしております。

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〒248-0035

神奈川県鎌倉市西鎌倉1-1-10

TEL : 0467-31-5288 / 営業時間 : 10:00～18:00 / 定休日 : 毎週水曜日

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