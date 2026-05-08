BOYS be MAID！～御曹司メイドボーイ部の日日～より＜妃崎 余花＞のBD商品が発売！

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株式会社コンテンツシード


BOYS be MAID！～御曹司メイドボーイ部の日日～より＜妃崎 余花＞のBD商品が発売！


この機会をお見逃しなく！



【販売詳細】


・通販サイト「THEキャラ」


https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4688


【注文受付期間】


・2026年5月6日(水)18:00～5月13日(水)23:59


【発送予定日】


・2026年6月下旬以降順次発送




【製品情報】



メッセージ入りホログラムカード
(ランダム)　妃崎 余花　
Birthday 2026 ver.

価格：660円（税込）


種類数：全5種


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






インスタントフォト風カード&
カンバッジセット　妃崎 余花　
Birthday 2026 ver.

価格：1,100円（税込）


種類数：全1種






カンバッジスタンド　妃崎 余花　
Birthday 2026 ver.

価格：1,650円（税込）


種類数：全1種






ミニアクリルアート　
妃崎 余花　Birthday 2026 ver.

価格：2,640円（税込）


種類数：全1種






【販売詳細】


・通販サイト「THEキャラ」


https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4688


【注文受付期間】


・2026年5月6日(水)18:00～5月13日(水)23:59


【発送予定日】


・2026年6月下旬以降順次発送




【権利表記】


(C)香騎学園/Seed Project



【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役　大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売