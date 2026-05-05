提出日 (2026年05月01)、SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 イサオ）は、2026年から2035年の予測期間を対象とした「Industrial Flash Memory Market（産業用フラッシュメモリ市場）」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、次の場所で入手できます： https://www.sdki.jp/reports/industrial-flash-memory-market/590642242 調査結果発表日： 2026年05月01 調査者: SDKI Analytics 調査範囲： 当社のアナリストは532市場プレーヤーを対象に調査を実施しました。調査対象となったプレーヤーの規模はさまざまでした。 調査場所: 北米 (米国およびカナダ)、ラテンアメリカ (メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ)、アジア太平洋地域 (日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域)、ヨーロッパ(イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、ノルディック、その他のヨーロッパ)、および中東とアフリカ (イスラエル、GCC 、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ) 調査方法： 現地調査 230 件、インターネット調査 302 件 調査期間： 2026年2月 - 2026年3月 重要なポイント： この調査には、成長要因、課題、機会、最近の市場傾向を含む、Industrial Flash Memory Market（産業用フラッシュメモリ市場）の市場動態調査が含まれています。さらに、この調査では、市場の主要なプレーヤーの詳細な競争分析が分析されました。市場調査には、市場の分割と地域分析（日本とグローバル）も含まれます。 市場スナップショット SDKI Analyticsによる分析調査によると、Industrial Flash Memory Market（産業用フラッシュメモリ市場）の規模は、2025年に約765億米ドルを記録し、2035年までには約1,126億米ドルの収益規模に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約4.1%で成長していく見通しです。

市場概要

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SDKI AnalyticsによるIndustrial Flash Memory Market（産業用フラッシュメモリ市場）調査分析によれば、同市場は「インダストリー4.0」および「産業用IoT（IIoT）」の急速な拡大を主因として成長していくと見られています。 現在、多くの産業分野において、スマートセンサー、産業用ゲートウェイ、遠隔監視ユニットといったIIoT接続デバイスの導入が進んでいます。これらのデバイスには、センサーデータのログ保存やファームウェアの更新を支える、高度な機能を持つフラッシュメモリが不可欠です。 さらに、世界各国の政府が、高まる自動化への需要に応えるべく、インダストリー4.0からIIoTに至る分野への投資を積極的に行っています。こうした動きは、高度な産業用フラッシュメモリデバイスおよびソリューションに対するニーズの高まりを如実に示しています。 一例として、Invest Indiaの報告によると、インドにおける産業用オートメーション市場は、2029年度までに294.3億米ドル規模に達すると予測されています。 一方で、当社のIndustrial Flash Memory Market（産業用フラッシュメモリ市場）に関する最新の分析および予測では、サプライチェーンの脆弱性、半導体不足、そして産業用グレードのメモリ製品のコスト高といった要因が、予測期間における市場全体の成長を抑制する可能性があると指摘されています。

最新ニュース

当社の調査によると、Industrial Flash Memory Market（産業用フラッシュメモリ市場）の企業では最近以下の開発が行われています: • 2025年7月、KIOXIA America, Inc.は、車載グレードの各種アプリケーション向けUFS Ver. 4.1準拠の組み込み型フラッシュメモリデバイスの発売を発表しました。 • 2025年2月、SanDisk CorporationはKioxia Corporationと提携し、次世代3D NANDフラッシュメモリを発表。より高速なエッジコンピューティングおよび産業用自動化システムを実現します。

市場セグメンテーション

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当社のIndustrial Flash Memory Market（産業用フラッシュメモリ市場）調査では、タイプ別に基づいて、NANDフラッシュ、NORフラッシュ、その他（EEPROM、MRAM）に分割されています。 NANDフラッシュセグメントは、他のタイプと比較してビットあたりのコストを低く抑えつつ、より大容量のストレージを提供できるという利点があるため、予測期間を通じて60%という最大級の市場シェアを占めると見込まれています。これに加え、データ集約型の産業用アプリケーションにおける急速な普及拡大や、産業用PC、自動化システム、ネットワーク機器、スマートグリッドインフラへのNANDフラッシュの導入拡大が、同セグメントの成長を後押ししています。

地域概要

当社のIndustrial Flash Memory Market（産業用フラッシュメモリ市場）に関する分析によると、アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国におけるスマートファクトリー、ロボティクス、コネクテッド製造システムの導入拡大を背景に、2026－2035年の予測期間において、38%の市場シェアと年平均成長率（CAGR）4.7%を記録し、他の地域を圧倒すると予測されています。当社の分析担当者によれば、同地域は世界の産業用ロボット設置台数の70%以上を占めています。 さらに、半導体製造拠点の強固な基盤が存在することや、電気自動車（EV）、先進運転支援システム（ADAS）、コネクテッドカー分野における急速な成長が、今後数年間の市場拡大を牽引すると期待されています。 日本のIndustrial Flash Memory Market（産業用フラッシュメモリ市場）は、先進的なメモリメーカーが強固な事業基盤を築いていること、およびロボティクス、ファクトリーオートメーション（FA）、産業用制御システム分野からの需要が高まっていることを要因として、予測期間中に著しい成長を遂げると見込まれています。

Industrial Flash Memory Market（産業用フラッシュメモリ市場）の主要なプレーヤー

当社の調査レポートで述べたように、世界のIndustrial Flash Memory Market（産業用フラッシュメモリ市場）で最も著名なプレーヤーは次のとおりです: • Micron Technology • Western Digital • Intel Corporation • Greenliant Systems • Samsung Electronics これに加えて、日本市場のトップ 5 プレーヤーは次のとおりです: • Kioxia Holdings Corporation • Renesas Electronics Corporation • Sony Semiconductor Solutions • Panasonic Holdings Corporation • Toshiba Electronic Devices & Storage

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会社概要：

SDKI Analyticsの目標は、信頼できる詳細な市場調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、競争環境に関する詳細な市場レポートの調査と提供に重点を置くだけでなく、最大限の成長と成功に向けてお客様のビジネスを完全に変革することにも重点を置いています。当社の市場調査アナリストは、さまざまな業界や市場分野のあらゆる規模の企業と長年働いてきた経験に基づいています。 連絡先情報- お問い合わせフォーム： https://www.sdki.jp/contact/ 電話番号： +81 50 50509337 (900-18:00) (土日祝日を除く) URL: https://www.sdki.jp/

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