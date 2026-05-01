ビーテック株式会社が運営する「おうさまのおやつ（https://osamaoyatsu.jp/）」では、【点取占いクッキー 】の販売を開始しました！ 昭和の時代に駄菓子屋さんなどで販売されていた「点取占い」がお菓子になって復活。ユニークな文章やイラストの入った占いの紙がクッキーにセットされた、昭和レトロなお菓子として生まれ変わりました。

点取占いとは？

https://osamaoyatsu.jp/category/fortunecookie/

点取占い（てんとりうらない）は昭和10年代から駄菓子屋で販売されていた紙製玩具。小さな紙にシュールなイラスト、謎の点数と唐突なメッセージを特徴とする、昭和の懐かしいおもちゃです。そんな、面白オカシイ占いの紙をロールクッキーにセットしたのが「点取占いクッキー」です。

点取占いクッキー楽しみ方

おみくじを引く時のような六角形の箱は、上に穴が開けられるようになっています。そこから１つずつ取り出して楽しみましょう。 みんなで引くのもよし。ひとりで今日の気分を占うもよし。どんな風に楽しんでもオーケーなのが、点取占いです。

点取占いの特徴は、その謎のメッセージと点数。「占い」という商品名なのに、書いてあるのは不思議な文章と、懐かしさ溢れるイラスト、そして、謎の点数。でも、この謎のメッセージがジワジワくると、集めるマニアもいたとかいないとか……。

お菓子としても楽しめます！

クッキーは米粉とさつまいもペーストで作られており、サクサク食感で止まらないおいしさ！楽しくって美味しい、おやつギフトです。 （※占いは、食品に触れても安全な紙とフードプリント用のインクで作られています。）

商品概要

サイト名 ： おうさまのおやつ 商品名 ： 点取占いクッキー 商品ページ： https://osamaoyatsu.jp/category/fortunecookie/ おうさまのおやつ公式サイト：https://osamaoyatsu.jp/

会社概要

商号 ： ビーテック株式会社 代表者 ： 代表取締役 石原 康次 所在地 ： ［本社］ 〒297-0121 千葉県長生郡長南町長南2032-1 ［長野工場］ 〒380-0913 長野県長野市川合新田3411 ［東京営業所］〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-27-5 設立 ： 2004年5月7日 事業内容： 菓子の企画・製造・販売 資本金 ： 1,000万円 URL ： https://btech.jp/

お問い合わせ

ビーテック株式会社 おうさまのおやつWEBサイト：https://osamaoyatsu.jp/ お問合せフォーム：https://osamaoyatsu.jp/inquiry/ ※本プレスリリースに掲載されている情報は、発表日時点のものです。予告なく変更する場合がございます。