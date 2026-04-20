電子計測機器メーカーのエー・アンド・デイ、CIERTO導入で製品画像・動画管理基盤を刷新 ―製品1,000点超のコンテンツを一元化し、グローバル営業と販促制作を効率化―
株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：三村博明、以下VPJ）は、電子計測機器メーカーである株式会社エー・アンド・デイ（本社：東京都豊島区、代表取締役執行役員社長：森島泰信、以下A&D）が、VPJのデジタルアセット管理（DAM）システム「CIERTO」を導入したことをお知らせします。A&Dでは、CIERTO導入により、画像・動画素材の検索時間短縮と海外拠点への迅速な情報提供を実現し、業務効率の向上に貢献しています。
■導入背景
A&Dでは、1,000点以上の製品に関わる画像や動画を取り扱う中で、データ管理が分散し、素材検索や特定担当者への画像変換依頼の集中、海外拠点への共有に時間がかかるといった課題を抱えていました。こうした課題を解決し、コンテンツ活用を強化するためCIERTOを導入しました。
■導入効果
・画像・動画の検索性向上により、活用までのリードタイムを大幅短縮
・情報公開体制の整備により、グローバルへのスムーズかつ戦略的な情報提供を実現
・画像変換のセルフサービス化により、デザイナーの依頼対応工数を削減
・動画の切り出しによる、量販店・代理店の販促サポートを強化
■今後の展望
A&Dでは今後、CIERTOを中核に据えたコンテンツ活用のさらなる高度化と、グローバル拠点との連携強化を進めることで情報発信力の向上を図ります。
株式会社エー・アンド・デイについて
株式会社エー・アンド・デイは、電子計測機器を中心に、産業用機器や医療機器の開発・製造・販売を手がけるメーカーです。計量・計測技術を強みとし、国内外の幅広い分野に製品を提供しています。
企業サイト：https://www.aandd.co.jp/
CIERTO（シェルト）について
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチメディアとマルチチャネル配信よる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。「CIERTO」は日本国内における実績と先進性を評価され、総務省が支援する「ASPICクラウドアワード」において2019年に総合グランプリ、2024年には「CIERTO PIM」が準グランプリを受賞しています。現在「CIERTO」は、業種や業界を問わず、事業活動において媒体・コンテンツを活用する多くの企業のDX推進を支援する革新的なソリューションとして、幅広く導入されています。画像認識・自然言語処理などを活用した最先端AI機能をはじめ、クラウドストレージ連携、オンラインコミュニケーションなど最新技術をいち早く取り入れ、進化し続けるDXソリューションです。
製品サイト：https://www.vpj.co.jp/product/cierto/
株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（VPJ）について
1994年の創業以来、デジタルアセットマネジメント（DAM）を中核に「媒体・コンテンツの制作・管理・配信を支援するDX（IT）ソリューション」を開発・提供しています。 Web/EC/SNSなどデジタル媒体の多様化が進む中、企業は販促・マーケティング活動におけるDXが求められています。そうしたニーズを捉え、VPJはデジタルアセットマネジメント(DAM)を基盤に、商品情報管理（PIM）を統合した「CIERTO」を中核のソリューションとして展開しています。
「CIERTO」は、各種媒体の制作ワークフローの中核を担い、コンテンツ制作や管理そして配信における生産性向上とブランディング強化を支援します。さらに、各種媒体・コンテンツ制作におけるプロジェクトマネジメントを実現するワークマネージメント（WM）やオンライン編集とマルチチャネルパブリッシングを実現する（MCP）により、VPJのソリューションは媒体・コンテンツの制作・管理・配信業務の全てを強力にサポートします。
企業サイト：https://www.vpj.co.jp/
配信元企業：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
A&Dでは、1,000点以上の製品に関わる画像や動画を取り扱う中で、データ管理が分散し、素材検索や特定担当者への画像変換依頼の集中、海外拠点への共有に時間がかかるといった課題を抱えていました。こうした課題を解決し、コンテンツ活用を強化するためCIERTOを導入しました。
■導入効果
・画像・動画の検索性向上により、活用までのリードタイムを大幅短縮
・情報公開体制の整備により、グローバルへのスムーズかつ戦略的な情報提供を実現
・画像変換のセルフサービス化により、デザイナーの依頼対応工数を削減
・動画の切り出しによる、量販店・代理店の販促サポートを強化
■今後の展望
A&Dでは今後、CIERTOを中核に据えたコンテンツ活用のさらなる高度化と、グローバル拠点との連携強化を進めることで情報発信力の向上を図ります。
株式会社エー・アンド・デイについて
株式会社エー・アンド・デイは、電子計測機器を中心に、産業用機器や医療機器の開発・製造・販売を手がけるメーカーです。計量・計測技術を強みとし、国内外の幅広い分野に製品を提供しています。
企業サイト：https://www.aandd.co.jp/
CIERTO（シェルト）について
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチメディアとマルチチャネル配信よる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。「CIERTO」は日本国内における実績と先進性を評価され、総務省が支援する「ASPICクラウドアワード」において2019年に総合グランプリ、2024年には「CIERTO PIM」が準グランプリを受賞しています。現在「CIERTO」は、業種や業界を問わず、事業活動において媒体・コンテンツを活用する多くの企業のDX推進を支援する革新的なソリューションとして、幅広く導入されています。画像認識・自然言語処理などを活用した最先端AI機能をはじめ、クラウドストレージ連携、オンラインコミュニケーションなど最新技術をいち早く取り入れ、進化し続けるDXソリューションです。
製品サイト：https://www.vpj.co.jp/product/cierto/
株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（VPJ）について
1994年の創業以来、デジタルアセットマネジメント（DAM）を中核に「媒体・コンテンツの制作・管理・配信を支援するDX（IT）ソリューション」を開発・提供しています。 Web/EC/SNSなどデジタル媒体の多様化が進む中、企業は販促・マーケティング活動におけるDXが求められています。そうしたニーズを捉え、VPJはデジタルアセットマネジメント(DAM)を基盤に、商品情報管理（PIM）を統合した「CIERTO」を中核のソリューションとして展開しています。
「CIERTO」は、各種媒体の制作ワークフローの中核を担い、コンテンツ制作や管理そして配信における生産性向上とブランディング強化を支援します。さらに、各種媒体・コンテンツ制作におけるプロジェクトマネジメントを実現するワークマネージメント（WM）やオンライン編集とマルチチャネルパブリッシングを実現する（MCP）により、VPJのソリューションは媒体・コンテンツの制作・管理・配信業務の全てを強力にサポートします。
企業サイト：https://www.vpj.co.jp/
配信元企業：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
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