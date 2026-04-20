電子計測機器メーカーのエー・アンド・デイ、CIERTO導入で製品画像・動画管理基盤を刷新 ―製品1,000点超のコンテンツを一元化し、グローバル営業と販促制作を効率化―

電子計測機器メーカーのエー・アンド・デイ、CIERTO導入で製品画像・動画管理基盤を刷新 ―製品1,000点超のコンテンツを一元化し、グローバル営業と販促制作を効率化―