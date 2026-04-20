Shanghai Electric、2025年業績は好調、新規受注は過去最高を記録





上海、2026年4月18日 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric（SEHK: 02727、SSE: 601727）は2025年の通期決算を発表し、売上高は前年比9.03%増の1,266億8,000万人民元（185億8,000万米ドル）となりました。上場企業の株主に帰属する純利益は12億600万人民元（1億7,692万米ドル）に達し、前年同期比60.37%の急増を記録しました。通年の新規受注総額は前年比12.50%増の1,728億1,000万人民元（253億5,000万米ドル）となり、過去最高を更新しました。

4月2日に香港で開催された年次決算説明会にて、Shanghai Electricは2025年の業績および主要財務データを発表し、多くの機関投資家やアナリストと事業展開や将来計画について意見を交わしました。2025年は新規受注、技術革新、およびセグメント間のシナジー効果における飛躍的な進展により、中核的な営業指標において堅調な業績を達成し、事業の質全体が顕著に改善しました。

収益性、新規受注、およびセグメント収益の好調な伸び

2025年、Shanghai Electricは新興部門において重要なブレークスルーを達成し、ハイエンド製造業における独自のイノベーションの実行と展開を加速させ、世界市場でのプレゼンスを引き続き深化させました。

グループの営業総利益は前年同期比34.28%増の50億2,000万人民元（7億3,673万米ドル）に達しました。基本的1株当たり利益は0.078人民元で、62.50%の大幅な増加となりました。

エネルギー機器部門の売上高は前年同期比21.48%増の750億2,000万人民元（110億1,000万米ドル）となり、引き続き業界トップの地位を固めました。

以下の高成長事業部門において大幅な成長を達成しました。

・風力発電設備の受注は229億6,600万人民元（32.18%増、33億7,000万米ドル）。

・原子力発電設備の受注は98億8,800万人民元（25.37%増、14億5,000万米ドル）。

・ガス発電設備の受注は30億9,500万人民元（33.35%増、4億5,404万米ドル）。

・発電所サービスの受注は73億1,200万人民元（45.28%増、10億7,000万米ドル）。

イノベーション能力の強化と新興セクターの躍進

Shanghai Electricは、グリーンメタノール、グリーン水素、エネルギー貯蔵、および超電導電力などの新分野で重要な技術的ブレークスルーを達成し、技術的自立のレベルを着実に向上させています。

ハイエンド製造業では、ヒューマノイドロボット、産業用工作機械、および精密ベアリングなどの自社開発製品が市場への応用を加速させており、この分野における同社の中核能力をさらに強化しています。

2025年の研究開発費は61億6,400万人民元（9億426万米ドル）に達しました。Shanghai Electricの持続的な研究開発への高投資は、技術革新と製品のアップグレードを支え続けています。

産業最適化の推進とグローバル市場でのプレゼンス向上

ロボット工学の展開、航空機器事業の発展、原子力発電機器の輸出、石炭火力発電入札の見通し、およびガスタービンの輸出に関する投資家からの問い合わせに対し、Shanghai Electricは、エネルギー機器における地位のさらなる強化、産業機器の運用効率の向上、およびグローバルな統合サービス能力の拡大という取り組みを再確認しました。

・伝統的なエネルギー：系統調整能力を強化し、低炭素化へのアップグレードを進めると同時に、原子力と核融合技術の工学的展開を加速させます。

・ハイエンド製造：ロボット工学、航空宇宙機器、および先端工作機械の開発を拡大し、主要なコア技術のブレークスルー達成に重点を置きます。

・海外での成長：海水淡水化、送配電、およびエネルギー機器の各分野における能力を強化しながら、海外市場でのプレゼンスを深めます。

イノベーションとデジタルトランスフォーメーションによる2026年の優先事項の実行

2026年、Shanghai Electricは技術革新を主要な原動力、デジタルトランスフォーメーションを主要な戦略的方向性、そしてグリーン開発を基礎として、中核的競争力を強化し続けます。伝統的産業のハイエンド化を追求し、戦略的新興分野の規模を拡大し、未来産業において先見性のある動きを展開してまいります。

（日本語リリース：クライアント提供）

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