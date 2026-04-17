岩槻人形博物館で特集展示「創作人形展～作家の手がつくる、かたち～」を開催します

さいたま市

昭和時代初期、人形の芸術的価値を高めようとする運動が広がると、人形研究団体の誕生や多様な作り手の参加を背景に、「創作人形」の制作が盛んになりました。こうした流れのなかで、昭和11年（1936）の改組第1回帝国美術院展覧会で人形作品が初入選を果たし、人形は芸術品としても認められるようになっていきます。

当館では、この人形芸術運動に邁進した作家を中心に、多様な作家が手がけた創作人形を収蔵しています。本展は、これらのコレクションのなかから、平田郷陽（ひらた ごうよう）、野口光彦（のぐち みつひこ）、岡本玉水（おかもと ぎょくすい）、鹿児島寿蔵（かごしま じゅぞう）、堀柳女（ほり りゅうじょ）の作品を取り上げます。さらに、さいたまゆかりの作家である綿貫萌春（わたぬき ほうしゅん）、鈴木賢一（すずき けんいち）の作品も展示します。

多様な作家による作品を通して、個々の作家が追求した表現――かたちが生み出す創作人形の魅力をご堪能ください。

1. 開催期間

令和8年4月25日（土曜日）から6月28日（日曜日）まで

2. 主な展示作品

「夢」 平田郷陽

昭和8年（1933）

「孟春」 堀柳女

昭和43年（1968）

「端午」 平田郷陽

昭和時代

「鏡と子供」 野口光彦

昭和時代

「果樹園」 鹿児島寿蔵

昭和45年（1970）

※すべて、さいたま市岩槻人形博物館蔵

3．場所

さいたま市岩槻人形博物館（さいたま市岩槻区本町6-1-1）

電車をご利用の場合：東武アーバンパークライン（野田線）「岩槻駅」から徒歩約10分

車をご利用の場合：東北自動車道「岩槻IC」出口から約5.5km、車で約12分

駐車場：普通自動車用28台、車いす用2台

岩槻人形博物館公式ウェブサイト(https://ningyo-muse.jp)

4．観覧料

一般/300円（200円）、高校生・大学生・65歳以上/150円（100円）、小学生・中学生/100円（50円）

※（ ）内は20名以上の団体料金。障害者手帳をお持ちの方と、付き添いの方1名は半額。

※5月1日（金曜日）は、さいたま市民の日につき観覧料無料。

5．関連イベント

1．ボランティアによるGW展示解説（特集展示）

日時：令和8年5月5日（火曜日・祝日）、5月6日（水曜日・休日）

（1）午後2時から、（2）午後3時から（各回20分程度）

※申込不要、要観覧券。当日展示室前にお集まりください。

2．にんぱくオリジナル缶バッジ作り

日時：令和8年5月5日（火曜日・祝日）、5月6日（水曜日・休日） いずれも午前10時から午後3時まで

参加人数：先着100名（1人1個）

※申込不要。当日ロビーにお集まりください。

６．問い合わせ先

さいたま市岩槻人形博物館

電話：048-749-0222

FAX : 048-749-0225

さいたま市公式LINEでは、あなたに合った情報をスマホにお届けしています。

登録はこちら(https://lin.ee/I7T0WXV)または以下の⼆次元コードから！