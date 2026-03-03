三井化学株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本 修)が開発した、海水から抽出したミネラル成分をもとに生まれた新規複合材「NAGORI(R)」が、株式会社トンボ鉛筆(本社：東京都北区、代表取締役社長：福嶋 潤一)のシャープペンシル「FUMI(フミ)」のボディ(胴軸)に採用されました。

「FUMI」は、触感が素焼きの陶器のようにさらさらで、手指の熱を溜めにくく、いつもさわやかな最先端の複合材に触れるシャープペンシルで、2026年3月5日(木)から全国の文具販売店、文具コーナーにて順次発売されます。





新触感シャープペンシル「FUMI」





■「FUMI」について

「FUMI」は、ノック式0.5mm芯シャープペンシルで、ボディ(先金とノックキャップを除く)の材料にNAGORI(R)が採用されています。素焼きの陶器や石面などの天然材料を彷彿とさせるさらさらとした表面の触感と、良好な熱伝導率で熱を速やかに伝え、グリップがいつもさわやかな点が特長で、材料に陶器に近い重さがあるため、筆圧を補助して筆記(運筆)がスムーズです。

外観は陶器や天然石のようにしっとりとしたマットなアースカラーで、ストーンブラック、シーブルー、シェルホワイト、サンドグレーの4色展開。表層にはさざ波や石目をイメージした模様が浮き上がり、ひとつとして同じ模様はありません。





FUMI 製品ホームページ ( https://www.tombow.com/products/fumi/ )





商品ラインナップ(左から、ストーンブラック、シーブルー、シェルホワイト、サンドグレー)





■製品概要

品名 ：FUMI(シャープペンシル)

芯径 ：0.5mm

本体色 ：ストーンブラック／シーブルー／シェルホワイト／サンドグレー

希望小売価格：2,200円(税抜価格2,000円)

発売日 ：2026年3月5日





本体品番 SH-FM

機構 ：ノック式

仕様 ：＜軸・ノックキャップ＞ NAGORI(R)(三井化学株式会社)

＜先端具＞ 真鍮削出し・メッキ塗装仕上げ

＜クリップ＞ 炭素鋼・メッキ塗装仕上げ

芯径 ：0.5mm

本体サイズ：最大幅16mm×全長142mm／重量19.5g

包装サイズ：幅50×厚さ17×全長160mm／重量31g









■NAGORI(R)

NAGORI(R)は、海水から抽出したミネラル成分を原料に開発された、三井化学の新規複合材料です。研究者の「プラスチックの食器で食べる食事は味気ない」という気づきを起点に、オープン・ラボラトリー活動MOLp(R)(モル)を通じて開発されました。

三井化学のコンパウンド技術を活用することで、海水由来のミネラル成分を最大75％配合。割れにくく成形性に優れた樹脂の特長を保ちながら、陶器や天然石のような重さや質感、熱伝導性を併せ持つ点が特長です。

なお、NAGORI(R)は2018年度グッドデザイン賞を受賞し、「グッドデザイン・ベスト100」に選出されています。









■MOLp(R)(そざいの魅力ラボ)

さまざまな素材の中に眠っている機能的価値や感性的な魅力を、あらゆる感覚を駆使して再発見し、そのアイデアやヒントをこれからの社会のためにシェアしていく三井化学グループのオープン・ラボラトリー活動です。社員有志による「砂場」のようなフラットな組織で素材を通じた新しいコミュニケーションの可能性を探っています。





MOLp(R)サイト： https://jp.mitsuichemicals.com/jp/molp/index.htm