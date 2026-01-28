冷えと自律神経の課題に“遠赤外線の温熱技術”で応える 玄武岩を活用したバザルトストーン ボディセラピスト養成講座を全国3都市で開催
【冷え・自律神経の課題に向き合う温熱技術の現場】
冷えや自律神経の乱れが深刻化しやすい冬季に向け、遠赤外線の温熱特性を持つ玄武岩（バザルトストーン）を活用したボディケア技術が注目されている。
株式会社ウェルフィット（バザルト(R)スクール本部校）では、こうした季節性の不調に対応する温熱トリートメント技術として、バザルトストーンを用いた施術を全国のサロン現場へ導入してきた。
冷えは単なる体感的な不快感にとどまらず、血流低下や自律神経の乱れ、睡眠の質の低下など、さまざまな体調不良につながりやすいとされている。特に冬季は、免疫力への関心の高まりや、ストレス環境による自律神経バランスの乱れが顕在化しやすい時期である。
バザルトストーンは、特殊形状の玄武岩が持つ遠赤外線特性を活かし、身体の深部までじんわりと温熱を伝えることが特徴とされている。手技のみでは届きにくい部位にも熱が伝わりやすく、筋肉の緊張緩和や巡りをサポートする温熱ケアとして、体感の深さと持続性が評価されている。
こうした技術背景をもとに、同社では実践的かつ再現性の高い温熱トリートメント技術を体系的に学べる講座として、「バザルトストーン ボディセラピスト養成講座」を開催する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340198/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340198/images/bodyimage2】
【現場で使える技術を育てる教育としての講座設計】
株式会社ウェルフィット（バザルト(R)スクール本部校）では、温熱技術を「知識」や「体験」にとどめず、現場で継続的に活用できる技術として伝えることが重要だと考えている。
本講座では、玄武岩（バザルトストーン）を使用したボディトリートメントを、理論と実技の両面から学ぶ構成を採用している。施術動作の意味や身体への作用を構造的に理解することで、感覚に頼らず再現性のある技術習得を目指す内容となっている。
また、1日完結型の講座設計により、受講後すぐにサロンメニューとして導入しやすい点も特徴の一つである。未経験者から経験者まで、それぞれのキャリア段階に応じて技術を取り入れやすく、サロンの差別化や施術メニューの幅を広げる選択肢として活用されている。
同講座は2026年2月、東京・大阪・福岡の全国3都市で開催予定。温熱ケアを通じて、冷えや自律神経の課題に向き合う技術者を育成する取り組みとして、今後も継続的な展開が予定されている。
――――――――――――――――
【開催概要】
講座名：バザルトストーン ボディセラピスト養成講座
開催時期：2026年2月
開催地：
・2月4日 東京（東京都内 バザルト本部校）
・2月16日 福岡（福岡市内）
・2月24日 大阪（大阪市内）
※各会場とも1日完結型。詳細日程は問い合わせにて案内。
配信元企業：株式会社ウェルフィット
冷えや自律神経の乱れが深刻化しやすい冬季に向け、遠赤外線の温熱特性を持つ玄武岩（バザルトストーン）を活用したボディケア技術が注目されている。
株式会社ウェルフィット（バザルト(R)スクール本部校）では、こうした季節性の不調に対応する温熱トリートメント技術として、バザルトストーンを用いた施術を全国のサロン現場へ導入してきた。
冷えは単なる体感的な不快感にとどまらず、血流低下や自律神経の乱れ、睡眠の質の低下など、さまざまな体調不良につながりやすいとされている。特に冬季は、免疫力への関心の高まりや、ストレス環境による自律神経バランスの乱れが顕在化しやすい時期である。
バザルトストーンは、特殊形状の玄武岩が持つ遠赤外線特性を活かし、身体の深部までじんわりと温熱を伝えることが特徴とされている。手技のみでは届きにくい部位にも熱が伝わりやすく、筋肉の緊張緩和や巡りをサポートする温熱ケアとして、体感の深さと持続性が評価されている。
こうした技術背景をもとに、同社では実践的かつ再現性の高い温熱トリートメント技術を体系的に学べる講座として、「バザルトストーン ボディセラピスト養成講座」を開催する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340198/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340198/images/bodyimage2】
【現場で使える技術を育てる教育としての講座設計】
株式会社ウェルフィット（バザルト(R)スクール本部校）では、温熱技術を「知識」や「体験」にとどめず、現場で継続的に活用できる技術として伝えることが重要だと考えている。
本講座では、玄武岩（バザルトストーン）を使用したボディトリートメントを、理論と実技の両面から学ぶ構成を採用している。施術動作の意味や身体への作用を構造的に理解することで、感覚に頼らず再現性のある技術習得を目指す内容となっている。
また、1日完結型の講座設計により、受講後すぐにサロンメニューとして導入しやすい点も特徴の一つである。未経験者から経験者まで、それぞれのキャリア段階に応じて技術を取り入れやすく、サロンの差別化や施術メニューの幅を広げる選択肢として活用されている。
同講座は2026年2月、東京・大阪・福岡の全国3都市で開催予定。温熱ケアを通じて、冷えや自律神経の課題に向き合う技術者を育成する取り組みとして、今後も継続的な展開が予定されている。
――――――――――――――――
【開催概要】
講座名：バザルトストーン ボディセラピスト養成講座
開催時期：2026年2月
開催地：
・2月4日 東京（東京都内 バザルト本部校）
・2月16日 福岡（福岡市内）
・2月24日 大阪（大阪市内）
※各会場とも1日完結型。詳細日程は問い合わせにて案内。
配信元企業：株式会社ウェルフィット
プレスリリース詳細へ