株式会社インサイド(本社：東京都墨田区、代表取締役：早川 陽祐)は、ステンドグラス風のデザインを画像生成AIを用いて制作したオリジナルアートパネルの先行予約販売を、応援購入サイト「Makuake(マクアケ)」にて2026年1月5日(月)18時より開始いたしました。





https://www.makuake.com/project/inside004/





デザインイメージ





◆目指したのはお部屋を癒しの空間にするアート

アートは空間を彩り、日々の暮らしに新たな価値をもたらしてくれます。

しかし一方で「高価で手を出しづらい」「どんなアートを選べばよいかわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、ステンドグラスのような透明感と輝きをもつデザインをアートパネルとして表現し、もっと気軽にアートを楽しんでいただけるよう本プロジェクトを立ち上げました。





サイズイメージ





◆プロジェクトの特徴

1. 画像生成AIによる独自デザイン

ステンドグラスの特徴的なビジュアルは活かしたまま、様々なコンセプトのデザインと組み合わせることで全く新しいアートにしました。何度も試行錯誤を重ねたAIの生成結果から、アクリルならではの光の美しさが際立つ20種を選んでおります。





デザイン各種(A)





2. 全20種類から選べる多彩なラインナップ

まるで本物のステンドグラスを思わせるデザイン、日本を象徴する景色や四季を表現したデザインなど全20種類を展開。AIデザインとアクリル加工技術により、ステンドグラスのような表現を、軽量かつ手に取りやすい価格で実現しています。





デザイン各種(B)





3. 重厚感と透明感を兼ね備えたアクリル製パネル

高級感のあるアクリル素材を使用。

ガラスよりも透明度が高く、わずか3mm厚の軽量設計で自由に飾れる利便性を実現しました。

さらに3パターンのサイズを各種ご用意しているので、リビングや玄関・寝室はもちろん、賃貸住宅でも気軽に楽しめるなど、設置場所やご利用シーンを選びません。





デザイン各種(C)





◆お得なリターンをご用意

それぞれのお部屋の雰囲気に合わせて選べる単品販売はもちろん、お得なセット販売もご用意しております。

また数量限定で「早割」「超早割」をご用意しています。一般販売価格に比べ、早割は10％OFF、超早割は15％OFFとなります。





デザイン各種(D)





◆プロジェクト概要

プロジェクト名： ステンドグラスのような趣を暮らしの中へ。

アクリル製アートパネルで魅力ある空間を＋

期間 ： 2026年1月5日(月)18:00～2月9日(月)22:00

URL ： https://www.makuake.com/project/inside004/





デザイン各種(E)





◆製品概要

商品名：ステンドグラス風アートパネル

内容 ：大サイズ、中サイズ、小サイズ(単品またはセット販売)

サイズ：大サイズ(約)幅410×高さ273×厚み3mm

中サイズ(約)幅273×高さ190×厚み3mm

小サイズ(約)幅180×高さ120×厚み3mm

素材 ：アクリル









◆会社概要

商号 ： 株式会社インサイド

代表者 ： 代表取締役 早川 陽祐

所在地 ： 〒130-0014 東京都墨田区亀沢1-3-2

設立 ： 2004年12月

事業内容： アクリルへの印刷・加工

資本金 ： 1,140万円

URL ： https://inside-jnet.com/