ステンドグラスのような趣を暮らしの中へ オリジナルアートパネルの予約販売を開始
株式会社インサイド(本社：東京都墨田区、代表取締役：早川 陽祐)は、ステンドグラス風のデザインを画像生成AIを用いて制作したオリジナルアートパネルの先行予約販売を、応援購入サイト「Makuake(マクアケ)」にて2026年1月5日(月)18時より開始いたしました。
応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」
https://www.makuake.com/project/inside004/
デザインイメージ
◆目指したのはお部屋を癒しの空間にするアート
アートは空間を彩り、日々の暮らしに新たな価値をもたらしてくれます。
しかし一方で「高価で手を出しづらい」「どんなアートを選べばよいかわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ステンドグラスのような透明感と輝きをもつデザインをアートパネルとして表現し、もっと気軽にアートを楽しんでいただけるよう本プロジェクトを立ち上げました。
サイズイメージ
◆プロジェクトの特徴
1. 画像生成AIによる独自デザイン
ステンドグラスの特徴的なビジュアルは活かしたまま、様々なコンセプトのデザインと組み合わせることで全く新しいアートにしました。何度も試行錯誤を重ねたAIの生成結果から、アクリルならではの光の美しさが際立つ20種を選んでおります。
デザイン各種(A)
2. 全20種類から選べる多彩なラインナップ
まるで本物のステンドグラスを思わせるデザイン、日本を象徴する景色や四季を表現したデザインなど全20種類を展開。AIデザインとアクリル加工技術により、ステンドグラスのような表現を、軽量かつ手に取りやすい価格で実現しています。
デザイン各種(B)
3. 重厚感と透明感を兼ね備えたアクリル製パネル
高級感のあるアクリル素材を使用。
ガラスよりも透明度が高く、わずか3mm厚の軽量設計で自由に飾れる利便性を実現しました。
さらに3パターンのサイズを各種ご用意しているので、リビングや玄関・寝室はもちろん、賃貸住宅でも気軽に楽しめるなど、設置場所やご利用シーンを選びません。
デザイン各種(C)
◆お得なリターンをご用意
それぞれのお部屋の雰囲気に合わせて選べる単品販売はもちろん、お得なセット販売もご用意しております。
また数量限定で「早割」「超早割」をご用意しています。一般販売価格に比べ、早割は10％OFF、超早割は15％OFFとなります。
デザイン各種(D)
◆プロジェクト概要
プロジェクト名： ステンドグラスのような趣を暮らしの中へ。
アクリル製アートパネルで魅力ある空間を＋
期間 ： 2026年1月5日(月)18:00～2月9日(月)22:00
URL ： https://www.makuake.com/project/inside004/
デザイン各種(E)
◆製品概要
商品名：ステンドグラス風アートパネル
内容 ：大サイズ、中サイズ、小サイズ(単品またはセット販売)
サイズ：大サイズ(約)幅410×高さ273×厚み3mm
中サイズ(約)幅273×高さ190×厚み3mm
小サイズ(約)幅180×高さ120×厚み3mm
素材 ：アクリル
◆会社概要
商号 ： 株式会社インサイド
代表者 ： 代表取締役 早川 陽祐
所在地 ： 〒130-0014 東京都墨田区亀沢1-3-2
設立 ： 2004年12月
事業内容： アクリルへの印刷・加工
資本金 ： 1,140万円
URL ： https://inside-jnet.com/