こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
AIとGA4を連携させ、顧客心理にのっとったマーケティングを体系的に学びませんか？（11月5・12日 オンライン講座）
2025年11月5日（水）12日（水）19：00～21：00 AIで実現するデータマーケティング実践の全手法――数字と戦略、AIで顧客を動かす～第4期（2日間）
データを起点としたデジタルマーケティングは本当に実践できていますか？ 一般社団法人ウェブ解析士協会は「データから顧客を動かす戦略を設計する力」を身につける講座を2025年11月に開催します。「実務でもこうやればうまくいくかもと思う部分があった」「網羅的に学べるだけでなく具体にまで落としてくれているので実践しやすい」など、これまで受講した方から5点中4.8点の評価をいただいた講座を、AIを組み込みさらにブラッシュアップしました。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/192068
https://digitalpr.jp/table_img/2934/120984/120984_web_1.png
■セミナー概要
＜参加者14人から4.8/5.0点の評価をいただいた講座をAIでパワーアップ！＞
ChatGPTはもちろん、GensparkやFeloなどさまざまなAIを用い、マーケティングの効率を上げる方法を合計4時間、200枚以上のスライドをもとに解説します。本講座を受けるだけでアウトプットが大きく変わること間違いなしです。
GA4を扱いCVRを出してはいるものの、次に何をすべきか明確になっていない
ウェブ広告からサイトに誘導できているものの、流入段階（認知・興味関心・比較検討・購入意欲など）によるメッセージの出し分けをしていない
CVRはコントロール不可能ととらえ、数字の上下を見ることに終始している
このような状況に陥っている場合、残念ながら実践はできていません。
顧客心理起点のデータマーケティングを体系的に学んでみませんか？
本講義は、ビジネスモデルと顧客心理を掛け合わせた“エモーショナルドリブン・データマーケティング”の基礎を身につけるためのものです。データ分析だけでなく、顧客が実際に“動く”ための心理的トリガーを理解することで、再現性の高い施策を設計できるのが最大の特長です。
過去の成功事例や実績をもとに具体的な行動ケースを整理したうえで、最新の情報をアップデートしているため常に最先端のマーケティング手法を学べます。
本講義を修了した方には、より具体的な理論と事例を用いた各論講座への参加資格をお渡しします。明日からの戦略設計に活用できるプロンプト一覧など、素材が盛りだくさんの講座です。
▼参加者限定の3大プレゼント
顧客心理大全（PDF）
顧客心理の動かし方の基本フレームワークの解説から、ウェブマーケで本当に使える顧客心理テクニック30選、購買プロセスに沿った顧客を動かすコンテンツアイディア一覧をPDF化。
副業で高単価を実現するためのロードマップ（動画）
6カ月で時間単価1万円を超えるデジタルマーケターになるための最短ロードマップ解説動画。
案件、スキルアップに関する無料相談（60分）
自身の案件相談をはじめ、デジタルマーケターとしてのキャリアアップや副業の単価アップを志向される方まで幅広くご相談に乗ります。
主催
一般社団法人ウェブ解析士協会 エキスパート委員会（担当：佐々木）
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー詳細
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/192068
ウェブ解析士とは
https://www.waca.or.jp/course/wac/
初心者向けGA4講座
https://www.waca.or.jp/expert/seminar-ga4/
