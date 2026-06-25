24日夜、大阪の路上で男が宅配業者の車を奪ったうえ、運転していた男性を100メートルほど引きずって逃げました。その瞬間をカメラがとらえていました。

■“宅配の仕事中”事件に巻き込まれ…

映像に映っているのは、夜の街を走る車にしがみつく人影。乗っていた車を奪われ、身をていして止めようとする男性です。

24日午後7時半ごろ、路上で発生した強盗殺人未遂事件。

110番通報「車にしがみついていた男性が振り落とされて倒れている」

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事件があったのは大阪市鶴見区の大通り沿い。警察によりますと、被害にあったのは宅配業者の男性です。事件当時、男性は“宅配の仕事中”。その“隙を狙った犯行”で事件に巻き込まれました。

荷物を届けるため、車から降りたという宅配業者の男性。すると、男が運転席に乗り込み、車を発進させたといいます。そして、助手席の窓にしがみつき、車を止めようとした男性はおよそ100メートル引きずられて転倒、頭などを強く打ち重傷とみられています。

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車を奪い逃走した男は20代くらいで細身の短髪、上下グレーの服を着ていて、眼鏡をかけていたということです。

警察 は強盗 殺人未遂 事件として、逃げた男の行方を追っています。