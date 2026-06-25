『風、薫る』看病婦“ツヤ”東野絢香、不穏ラストに心配の声続々「限界が近い…」「無理はダメよ〜」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第13週「白日の夢」（第64回）が25日に放送され、不穏なラストシーンを迎えると、ネット上には「がんばりすぎ良くない」「限界が近い…心配…」「無理はダメよ〜」といった反響が寄せられた。
【写真】次回の『風、薫る』シマケン（佐野晶哉）の原稿を読むりん（見上愛）
ある日、梅岡看護婦養成所出身の喜代（菊池亜希子）が病院にやってくる。りんや多江（生田絵梨花）たちは同級生との再会を喜ぶ。さらにりんは、看病婦として働きながら、看護科で勉強中のツヤ（東野絢香）を喜代と再会させる。そこでツヤは、看護婦見習いだった喜代の働きぶりを間近で見たことから、自分も看護婦を志すようになったと打ち明ける。
仕事と勉強を両立させようと必死のツヤを、りんは「今日は早く帰ってくださいね」「お休み増やしましょうか？」と優しく気遣う。ところがツヤは「そうすると、お給金も減っちゃうので…」と言いつつ、りんたちに感謝する。そんなツヤの姿を目にした喜代は、りんに「ツヤさんのこと、少しだけ気を付けてあげて」と頼み、ツヤについて「がんばってるけど、少し苦しそうで…」と語るのだった。
りんたち看護婦取締や看護科の学生、さらに同僚の看病婦たちに見守られながら仕事と勉強に励むツヤ。しかし第64回のラストシーンでは、仕事中のツヤが立ちくらみを起こしてしまう。一緒に働いていた看病婦のフユ（猫背椿）から「どうした？」と声をかけられたツヤが「大丈夫です…大丈夫」と力なく微笑む姿が映し出されて物語が幕を下ろすと、ネット上には「不穏な終わり方…」「明らかに大丈夫そうじゃない」「がんばりすぎ良くない。がまんしすぎ良くない」「ツヤさん限界が近い…心配…」「いくら若くても、無理はダメよ〜」などの声が集まっていた。
【写真】次回の『風、薫る』シマケン（佐野晶哉）の原稿を読むりん（見上愛）
ある日、梅岡看護婦養成所出身の喜代（菊池亜希子）が病院にやってくる。りんや多江（生田絵梨花）たちは同級生との再会を喜ぶ。さらにりんは、看病婦として働きながら、看護科で勉強中のツヤ（東野絢香）を喜代と再会させる。そこでツヤは、看護婦見習いだった喜代の働きぶりを間近で見たことから、自分も看護婦を志すようになったと打ち明ける。
りんたち看護婦取締や看護科の学生、さらに同僚の看病婦たちに見守られながら仕事と勉強に励むツヤ。しかし第64回のラストシーンでは、仕事中のツヤが立ちくらみを起こしてしまう。一緒に働いていた看病婦のフユ（猫背椿）から「どうした？」と声をかけられたツヤが「大丈夫です…大丈夫」と力なく微笑む姿が映し出されて物語が幕を下ろすと、ネット上には「不穏な終わり方…」「明らかに大丈夫そうじゃない」「がんばりすぎ良くない。がまんしすぎ良くない」「ツヤさん限界が近い…心配…」「いくら若くても、無理はダメよ〜」などの声が集まっていた。