『ロキ』のトム・ヒドルストンが“時間の捜査官”としてポンペイの謎に迫る革新的ドキュメンタリー配信決定！

映画さながらの本格的なドラマパートと、徹底的な調査に基づくドキュメンタリーが融合した、これまでにない革新的な歴史番組『ポンペイの失われた物語 WITH トム・ヒドルストン』（全3話）が、ディズニープラスにて7月23日（木）より独占配信開始となる。

『ロキ』のコンビが再始動！“時間の捜査官”となったトム・ヒドルストンが歴史の闇に挑む

『ポンペイの失われた物語 WITH トム・ヒドルストン』の何よりの注目点は、マーベル・スタジオのドラマシリーズ『ロキ』で主演を務めたスター、トム・ヒドルストンと、同作の製作総指揮であるケヴィン・R・ライトが再びタッグを組んだこと。今回、トムはホストを務め、考古学者、歴史学者、地質学者、災害の専門家からなる超一流のチームとともにポンペイの驚くべき新証拠を紐解いていく。そこで明かされるのは、これまでの定説を覆す、実在した人々の物語である。何よりも驚くべき事実は、この未曾有の災害に巻き込まれた多くの人々に、実は「生き残るチャンス」があったということだ。

解禁された予告映像では、トムがまるで“時間の捜査官”さながらにポンペイの謎を解き明かしていく様子が切り取られている。トムが手のひらをひねる仕草とともに時間を遡ると、画面は映画的なドラマパートへと一変。ヴェスヴィオ火山の脅威にさらされた、実在のローマ人たちの人生が鮮烈に描き出される。

十代の見習い職人、権力を持つビジネスウーマン、そして謎に包まれた近衛兵（プラエトリアニ）。大惨事へのカウントダウンが始まる中、科学的証拠をもとに彼らの足跡をたどり、「誰が生き残り、誰が命を落としたのか」、そして「何が彼らの運命を分けたのか」を突き止める息詰まる戦いが展開していく。

トム・ヒドルストン＆制作陣から情熱に満ちたコメントが到着

本作の配信に向けて、ホストを務めたトムと、ナショナル ジオグラフィックの執行副社長であるトム・マクドナルドから、作品への並々ならぬ情熱が伝わるコメントが到着した。

■トム・ヒドルストン（ホスト）

物心ついたときから、古代の世界は私の想像力と好奇心をかき立ててやみませんでした。私は生涯、古代の歴史に魅了され続けてきたのです。 古典古代は、西洋およびヨーロッパ文化の基盤であり礎です。ポンペイの地を訪れると、現在から約2000年前という時間の距離が、まるで縮まっていくかのように感じられます。過去が現在になり、過去がすぐ目の前にあるように感じられるのです。具体的で、誠実で、リアルなものとして。

私たちの過去との関係は今も生きています。私たちは、自分たちが何者であるかを理解するために、かつて何者であったかを学ぶのです。ポンペイはその対話を始めるための入り口です。この視覚的に没入感のある、ダイナミックなシリーズのホストを務められることを光栄に思います。ポンペイは、その物語がどのように終わったか（悲劇的な結末）ばかりが語られがちです。しかし、より近くで観察することで、街が埋もれる前に人々が送っていた生活の詳細、彼らが下した選択、そしてその前の一瞬一瞬を明らかにすることができます。並外れた瞬間に巻き込まれた、ごく普通の人々の最期の数時間を再訪し、これらの素晴らしい人間の物語を再び光の中に連れ戻すお手伝いができることは、心から光栄に思います。

■トム・マクドナルド（ナショナル ジオグラフィック コンテンツ部門 執行副社長）

ナショナル ジオグラフィックは1世紀以上にわたり、画期的な発見、探検、そして世界最高峰のストーリーテリングを通じて、過去を現代に蘇らせてきました。トムやケヴィン、そしてショーランナーのトム・バーバー＝マイト率いるプリンソルのチームとの仕事は、歴史番組の全く新しいジャンルを創り出すプロセスでした。科学的証拠とイマジネーションが、これまでにない形で融合した独自性のある作品に仕上がっています。

科学的な証拠と壮大な人間ドラマが交錯する、これまでにない没入型ドキュメンタリー。この夏、ヴェスヴィオ火山噴火の真実を目撃してほしい。

『ポンペイの失われた物語 WITH トム・ヒドルストン』は2026年7月23日（木）よりディズニープラスで独占配信。（海外ドラマNAVI）

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