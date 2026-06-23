礼賛、新曲「高ぶるブルー」が恋リア『シャッフルアイランド Season7』ED曲に！配信リリースも決定

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礼賛の新曲「高ぶるブルー」が、7月7日21時よりABEMAで放送されるオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』のエンディングソングに決定。同曲は7月8日より配信を予定しており、併せて新アーティスト写真も公開となった。

■新曲「高ぶるブルー」は7月8日配信リリース

『シャッフルアイランド』は、鎧を脱ぎ捨てふたつの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”のふたつの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムード溢れるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころだ。スタジオMCには、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福の4名の出演も決定している。

本作のために書き下ろされた新曲「高ぶるブルー」は、番組内で繰り広げられる情熱的で予測不能な恋愛模様を想起させ、礼賛ならではのキャッチーなメロディーと疾走感溢れるサウンドが、参加メンバーたちの“本能むき出し”の恋を鮮やかに彩る。礼賛は、「恋を成就させるときの激動な駆け引きと冷静な作戦、心情とのギャップを描きました」と楽曲に込めた思いを語っている。

そんな「高ぶるブルー」の楽曲配信は7月8日スタート。さらに配信事前登録をしたユーザーがオリジナル待ち受け画像をゲットできるキャンペーンも実施される。

■番組情報

ABEMA『シャッフルアイランド Season7』

07/07（火）21:00～＜第1話＞

■リリース情報

2026.07.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「高ぶるブルー」

■関連リンク

ABEMA『シャッフルアイランド Season7』放送URL

https://abema.tv/channels/abema-special/slots/C9q1ASUDQXs92P

礼賛 OFFICIAL SITE

https://ooooooooooxxxxxxxxxx.wixsite.com/raisan