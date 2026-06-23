岩田剛典とカリフォルニアの魅力が凝縮されたフォトガイドブック発売！オール私服で自らスタイリング

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岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）がカリフォルニアの多彩な魅力を紹介するフォトガイドブックが、6月26日に発売される。

■「訪れた4つの都市は、それぞれが全く違うキャラクターを持っていて、どこも最高でした」（岩田剛典）

本誌は、旅好きとしても知られるアーティストで俳優の岩田剛典とファッション誌『otona

MUSE（オトナミューズ）』がカリフォルニア州の魅力を紹介するフォトガイドブック。

日本旅行業協会（JATA）の海外旅行アンバサダーも務める岩田と巡ったのは、アメリカ・カリフォルニア州にあるロサンゼルス、アナハイム、サンディエゴ、パームスプリングスの4都市。ロードムービーのように撮り下ろしたハイクオリティな写真を通じて、現地のグルメからスポーツ、カルチャー、大自然までを案内している。

誌面は、すべて岩田のオール私服で、自らスタイリング。また、今回の旅で岩田が感じたことや自身にとっての旅についてインタビューも収録。カリフォルニアの多面的な魅力と、自然体で旅を楽しむ岩田の魅力が凝縮された1冊となっている。

■TJ MOOK『otona MUSE特別編集 カリフォルニアに恋して starring 岩田剛典』4都市での写真＆紹介

◎ロサンゼルス

ドジャースタジアムでの野球観戦、グリフィス・パークの大自然と夕景、アートに触れられるホテルなど、都市・自然・文化が融合したエネルギッシュな街を堪能。

◎アナハイム

レトロモダンな最旬フードマーケットや洗練されたリゾートが揃うアナハイムで、世界中を魅了するディズニーランド・リゾートをたっぷり満喫！

◎サンディエゴ

メキシコ文化が息づくオールド・タウンや太平洋を望む美しい海岸線が魅力。クラフトビールの聖地としても知られ、ビールとメキシカン料理を楽しむ。

◎パームスプリングス

かつてハリウッドスターたちが愛した大人のリゾート地。砂漠の荒野をダイナミックに駆け抜けるジープツアーなど、非日常の体験に心が躍る。

■岩田剛典 コメント（本文中より抜粋）

訪れた4つの都市は、それぞれが全く違うキャラクターを持っていて、どこも最高でした。ロサンゼルス自体はこれまでに5回ほど訪れていますが、今回巡ったパームスプリングスやサンディエゴは自分にとって全く未知の場所だったので、カリフォルニアの新しい側面に出会えることが、出発前からとても楽しみでした。旅の素晴らしいところは、普段の生活では交わることのない、全く異なる業種の方々と出会える点。今回も彼らと対話を重ねる中で、自分にはなかった新しい視点や、ハッとするような発想をもらう瞬間が何度もありました。そうしたインスピレーションを得ることこそが、自分が旅に出る最大の理由かもしれません。

■書籍情報

2026.06.26 ON SALE

TJ MOOK『otona MUSE特別編集 カリフォルニアに恋して starring 岩田剛典』

■関連リンク

書籍サイト

https://tkj.jp/book/?cd=TD079206