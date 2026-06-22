サッカーＷ杯で日本代表ＦＷ上田綺世（２７）が日本初の１試合２発を決めるなど活躍し、妻のモデルでユーチューバーの由布菜月（２８）の動画などが話題になっている。

ＹｏｕＴｕｂｅでは「コストコ」や「ユニクロ」での買い物企画や、妊娠中に役立ったアイテム紹介などを軽妙なトークとともに展開している。

Ｗ杯で改めて注目が集まり、ネットでは「由布菜月ちゃんのＹｏｕＴｕｂｅ最高すぎる」「ＹｏｕＴｕｂｅが面白いので昨日から見漁っている可愛くて目の保養すぎる」「由布菜月のｙｏｕｔｕｂｅにはまってる」「旦那さんと旅行中にたくさん食べてる動画好き」「奥さんの由布ちゃんが美しすぎて奥さんのファンになったわ」「めっちゃ可愛いと思ったらモデルなんや」「美男美女」「こんな可愛い奥さんに応援されたら」「出産準備のＹｏｕＴｕｂｅ 誰かわからず観てたけど 上田綺世の奥さんのだって今知った笑」「こんな夫婦になりたい」と反応する投稿が集まっている。

１６６ｃｍ、２０２２年に結婚し、今年４月に第１子を出産している。