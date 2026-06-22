【山下本気うどん】6月22日限定で「白いカルボナーラうどん」980円に！ノベルティプレゼントも。ららテラス北綾瀬店でお得な「周年祭」開催中《6月24日まで》

うどんチェーン店の「山下本気うどん」のららテラス北綾瀬店は、2026年6月22日から24日までの3日間限定で、オープン1周年の「周年祭」を開催しています。

クリッパー＆オープナーキーチェーンもらえる日も

6月24日にオープン1周年を迎える「山下本気うどん」のららテラス北綾瀬店では、22日から「周年祭」を開催中。

22日は「白いカルボナーラうどん」が限定価格980円でお得に食べられるほか、23日・24日は「ロゴ入り！オリジナルクリッパー＆オープナーキーチェーン」が、各日50人にプレゼントされます。

白いカルボナーラうどんは、アプリダウンロード特典や他のクーポン、割引、サービス券、キャンペーンなどの併用はできません。

また、オリジナルクリッパー＆オープナーキーチェーンのプレゼントは、1000円以上の飲食が対象で、1人1つまでです。

いずれも店内飲食のみ対象です。

山下本気うどん ららテラス北綾瀬 店舗概要

所在地：東京都足立区谷中4-8-1 ららテラス北綾瀬 2階

営業時間：11時から22時（ラストオーダー21時30分）

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部