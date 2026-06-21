横浜バニラのチーズケーキが高島屋に登場♡贈り物にもぴったりな逸品

横浜発ギフトスイーツブランド「横浜バニラ」から、体温でとろけるような口溶けが魅力の《”口溶け”生バニラチーズケーキ》が登場。高島屋オンラインストアで大きな反響を呼んだ話題の商品が、2026年6月24日（水）より横浜高島屋店と大阪高島屋の期間限定ポップアップストアでも販売されます。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への夏の贈り物にもぴったりな注目スイーツです♡

バニラが主役の極上チーズケーキ

“口溶け”生バニラチーズケーキ

価格：オンラインストア 4,968円（税込・送料込・冷凍便）、店頭 3,402円（税込）

《”口溶け”生バニラチーズケーキ》は、小麦粉を使用せずに仕上げたなめらかな生地と、高温短時間で焼き上げる独自製法により、体温でとろけるような口溶けを実現した本格バスクチーズケーキです。

さらに、横浜バニラがこだわり抜いて選んだノルマンディー産クリームチーズを使用。

濃厚なコクがありながらも、ブランドの象徴であるバニラの香りを引き立てる絶妙なバランスが楽しめます。

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食べ方で変わる2つのおいしさ

このチーズケーキの魅力は、食べ方によって異なる表情を楽しめること。

完全解凍では、濃厚なクリームチーズのコクと芳醇なバニラの風味が広がり、なめらかな口当たりを堪能できます。

一方、半解凍ならアイスケーキのようなひんやり食感に。暑い季節にもぴったりの爽やかな味わいを楽しめます♪

まさに一度で二度おいしい、ご褒美スイーツならではの贅沢な体験です。

ポップアップ限定商品もチェック

大阪高島屋の期間限定ポップアップストアでは、チーズケーキ以外にも人気商品がラインナップ。

商品名：塩バニラフィナンシェ

価格：3個入り1,100円（税込）、6個入り2,160円（税込）

商品名：劇場版『名探偵コナンハイウェイの堕天使』コラボレーションパッケージ

価格：3個入り1,620円（税込）

商品名：しゃりじゅわ檸檬

価格：4個入り2,376円（税込）

商品名：塩バニラクリーミーサブレ

価格：8個入り1,550円（税込）、16個入り2,970円（税込）

さらに、「塩バニラフィナンシェ」6個入りギフトボックスを2箱購入ごとに、《特製バニ丸ステッカー雨あがりver.》を1枚プレゼント。※なくなり次第終了。

ご褒美にもギフトにもおすすめ♡

横浜バニラが追求した“バスクチーズケーキの最適解”ともいえる《”口溶け”生バニラチーズケーキ》。

口の中でふわりとほどける食感と上品なバニラの香りは、一度味わえば忘れられないおいしさです。

数量限定販売のため気になる方は早めのチェックがおすすめ♡この夏だけの特別なスイーツで、幸せなティータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。