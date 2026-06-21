牡牛座・女性の運勢

身近な状況やここで出会う人たちが牡牛座に対し新たに働きかけてきそう。現在、牡牛座は何かと忙しく活発な状態ですが、それのほかにも、日常生活や仕事方面など幅広い状況を変えていこうと考えているはず。それ自体は前向きな意欲なものの、いま新たに入ってくるものはその意欲に対し異を唱える存在なのでは。おそらく牡牛座はそれに強い影響を受けるでしょうが、まずは目の前のことを予定通りやっていきましょう。何を判断するにせよ急ぐ必要はないし、人の意見で何かを変える必要もありません。

牡牛座・男性の運勢

人とのかかわりが活発になり、牡牛座に対して影響力を持ちそうな時期です。いまの牡牛座は目の前のことに邁進すると同時に、もっと大きな意味で自分の日常を変え、挑戦していく必要と意欲を実感しているでしょう。が、ここで縁が生まれる相手はその思いに対し否定的な様子。「そこまでする必要ある？」（たとえば）的ニュアンスのことを言うのかも。相性のいい相手だけに揺さぶられますが、自分の直感は大事にしてください。ひとつの意見として自分を客観視する材料にできるならいいかもですね。

占い：アストロカウンセラー・まーさ