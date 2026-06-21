ゼッテリアのゆず香る新作ドリンク登場！夏限定グリーンレモネードを満喫

暑さが本格化する季節にぴったりな爽快ドリンクが、ゼッテリアから期間限定で登場します。2026年6月24日（水）より販売されるのは、「ゆず香るグリーンレモネードソーダ」と「グリーンレモネードペプシ」の2種類。シチリア産レモン果汁入りシロップとグリーンレモンを使用した、爽やかな味わいが魅力です。暑い日のお出かけやランチタイムのお供にぴったりな、この夏注目のドリンクを詳しくご紹介します。

夏にぴったりのグリーンレモネードシリーズ

ゼッテリアのグリーンレモネードソーダは、シチリア産レモン果汁入りのレモンシロップと、皮ごと使用したグリーンレモンを組み合わせた夏限定ドリンクです。

爽やかな酸味とほろ苦さが絶妙に調和し、暑い季節でもさっぱりと楽しめるのが特長。レモンならではの清涼感が口いっぱいに広がり、炭酸の刺激とともにリフレッシュ気分を味わえます。

今回の期間限定商品は、MサイズだけでなくLサイズも用意されているため、その日の気分やシーンに合わせて選べるのも嬉しいポイントです♪

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ゆず香るグリーンレモネードソーダ

価格：Mサイズ390円／Lサイズ490円（税込）

「ゆず香るグリーンレモネードソーダ」は、ゆずソーダにレモンシロップとグリーンレモンを合わせた新商品です。

一口飲むと、ゆずの華やかな香りがふわりと広がり、その後にレモンの爽やかな酸味と炭酸の心地よい刺激が追いかけてきます。ゆずのやさしい風味とレモンのすっきり感が絶妙にマッチし、甘みと苦みのバランスも良好。最後まで飽きずに楽しめる味わいに仕上がっています。

※写真はMサイズです。

グリーンレモネードペプシも登場

価格：Mサイズ390円／Lサイズ490円（税込）

同時発売となる「グリーンレモネードペプシ」は、ペプシコーラとレモンシロップ、グリーンレモンを組み合わせたドリンクです。

ペプシならではの甘みとコクに、レモンの爽快感が加わることで、飲みごたえがありながらも後味はすっきり。炭酸好きの方や、しっかりとした味わいを楽しみたい方におすすめです。

ハンバーガーやポテトなどとの相性も良く、食事と一緒に楽しむのにもぴったりな一杯です。

※写真はMサイズです。

なお、「ゆず香るグリーンレモネードソーダ」と「グリーンレモネードペプシ」は機器調整により販売していない場合があります。

この夏だけの爽快ドリンクを楽しもう

レモンの爽やかな酸味と炭酸の心地よい刺激を楽しめるゼッテリアの期間限定ドリンクは、暑い夏にぴったりの一杯です。

特に「ゆず香るグリーンレモネードソーダ」は、ゆずの香りとレモンの清涼感が重なり合う、今だけの特別な味わい。

お買い物の合間やランチタイムのリフレッシュにもおすすめです♡販売は9月上旬までを予定していますが、なくなり次第終了となるため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。