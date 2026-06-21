今すぐやめて！プロが教える目が小さく見えるアイメイクの落とし穴4選

元美容部員のIkueです。「目を大きく見せたいのに、なんだか逆に小さく見える…」「昔と同じアイメイクをしているのに、なんだかしっくりこない」そんな風に感じたことはありませんか？実はその原因、“目を大きく見せよう”としてやっているアイメイクにあるかもしれません。特に40代は、まぶたの印象や目元の影が少しずつ変わるため、若い頃と同じメイクでは逆効果になることもあります。でも大丈夫！アイメイクは少し見直すだけで、目元の印象がぐっと変わります。今回は、プロ目線で見る「目が小さく見えるアイメイクの落とし穴」を4つご紹介します。明日のメイクからすぐ試せる改善テクも合わせて解説します。

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STEP1アイラインを太く引きすぎている

目を大きく見せたいとき、ついアイラインをしっかり太く引いていませんか？実はこれ、目を小さく見せてしまう代表的な落とし穴です！

アイラインを太くすると目力が出るように感じますが、逆に目が小さく見えることがあります。特に40代は、まぶたに厚みが出たり、目元の印象が変わりやすいため、太いラインが重たく見えやすいことも…。

改善するなら、“まつ毛の隙間を埋める”くらいの細さを意識してみましょう。目のキワに沿って細く入れるだけでも、自然に目元は引き締まるんですよ！

真っ黒のリキッドラインをしっかり描くより、ブラウンやグレージュ系を選ぶと、抜け感が出て今っぽい印象に。目尻も長く伸ばしすぎず、2〜3mm程度自然に流すくらいがちょうどいいです。

STEP2濃いアイシャドウを広範囲に塗っている

「目を大きく見せたいから」と、濃いブラウンや締め色を広く塗っていませんか？これも、実は目が小さく見える原因になることがあります。

濃い色をアイホール全体に入れてしまうと、目元に影ができすぎて重たい印象に。特にくすみが出やすい40代は、影が強調されて疲れて見えてしまうこともあります。

若見え＆目を大きく見せるポイントは、明るさを仕込むこと！ベースはベージュやピンクベージュなど明るめカラーをふんわり広げ、締め色は目尻側だけに使うのがおすすめです。

全体を濃くするより、“自然なグラデーション”を作るイメージが正解。アイシャドウは盛るより、引き算の方が目元が軽やかに見えます。

STEP3下まぶたを囲みすぎている

目を大きく見せたいあまり、下まぶたにも濃くラインやシャドウを入れていませんか？デカ目効果がありそうに感じますが、実は囲み目メイクは目元を締めすぎてしまい、逆に小さく見える原因になることがあります。また、クマや影っぽく見えて疲れ顔につながることも…

特に黒や濃いブラウンでしっかり囲むメイクは、少し古い印象に見えやすいので要注意。改善するなら、下まぶたは“足し算”より“光を入れる”のがおすすめ。目尻側に薄く影色を入れる程度にして、黒目下にはベージュ系の明るめカラーをほんのり入れると、自然に目が大きく見えます。

涙袋を強調しすぎず、“ほんのり明るい”くらいが40代にはちょうどいいバランスです。

STEP4「盛ろう」としすぎるほど目は小さく見えてしまう

目元メイクで最も多い落とし穴が、「目を大きくしたい！」という気持ちから、いろいろ盛りすぎてしまうことです。アイラインを太くして、濃いアイシャドウを広げて、下まぶたもしっかり囲んで、さらにラメもたっぷり…。一見しっかりメイクに見えますが、実はパーツが重なりすぎることで、目元全体が“重たい印象”になり、逆に目が小さく見えてしまうことがあるんです。

特に40代は、若い頃と同じ“盛るメイク”がしっくりこなくなりやすい年代。以前は似合っていたメイクでも、今の目元では「なんだか古く見える」「疲れて見える」と感じることがあります。

大切なのは、全部頑張りすぎないこと！例えば、アイシャドウをしっかり入れた日はアイラインは控えめに。ラメを使うならポイント使いにするなど、引き算を意識すると、目元がぐっと垢抜けて見えますよ。

ビューラーでまつ毛をしっかり上げるだけでも、目元はぱっちり見えやすくなります。マスカラもダマにならないよう整えることで、自然な目力アップにつながります。

オススメのアイテム

ラブ・ライナー リキッドアイライナーR4

ルナソル アイカラーレーションN

サナ エクセル スキニーリッチシャドウ SR06 センシュアルブラウン

「目を大きく見せたい」と思ってやっているアイメイクが、実は逆効果になっていることは少なくありません。40代のアイメイクは、“しっかり盛る”より“自然に引き立てる”ことがポイント。

明日のメイクから少し意識を変えるだけで、「なんだか今日いい感じ！」と思える目元に近づけるはずです。ぜひ一度、自分のアイメイクを見直してみてくださいね。