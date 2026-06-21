エンポリオ アルマーニの新作バッグ「1981」登場！洗練デザインで日常を格上げ

エンポリオ アルマーニから、ブランド創設年を冠した新作バッグライン「エンポリオ アルマーニ 1981」が登場しました。ブランドの原点となるビジョンを受け継ぎながら、現代のライフスタイルに寄り添うデザインと機能性を融合。仕事から休日まで幅広いシーンで活躍するバッグは、上質な素材と洗練されたフォルムが魅力です。長く愛せるタイムレスなバッグを探している方におすすめのコレクションをご紹介します。

ブランドの美学を映す新ライン「1981」

「エンポリオ アルマーニ 1981」は、ブランドのアーカイブを再解釈しながら生まれた新しいバッグコレクションです。

特徴となるのは、日本の折り紙から着想を得たフォールドデザイン。折り重なるような立体感が生み出す陰影が、シンプルな中にも豊かな表情を与えています。

また、象徴的なマイクロプリントのエッセンスを現代的に落とし込み、トレンドに左右されないミニマルな美しさを表現。

クリーンなラインや控えめなディテールが、大人の装いに上品な存在感を添えてくれます。

カラーはブラウン、ブラック、トープ、バーガンディーといった落ち着きのあるタイムレスな色展開。どんなコーディネートにも自然になじみ、シーズンレスに活躍します。

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上質素材と実用性を兼ね備えたラインアップ

素材にはイタリア製の牛革を採用。きめ細やかなグレイン加工が施され、レザー本来の美しさと心地よい手触りを楽しめます。

ホーボーバッグ



価格：104,500円（税込）

サイズ：H28×W17×D5cm

トートバッグ（参考カラー）



価格：137,500円（税込）

サイズ：H30×W50×D18cm

※取り外し可能なジップポーチ付き

ミニショルダーバッグ



価格：77,000円（税込）

サイズ：H21×W25×D3cm

ミニハンドバッグ



価格：104,500円（税込）

サイズ：H24×W25×D14cm

さりげないアシンメトリーのフォールドを取り入れたホーボーバッグや、大容量で通勤にも便利なトートバッグ、身軽なお出かけにぴったりのミニショルダーバッグなど、用途に合わせて選べるのも魅力です。

まとめ

エンポリオ アルマーニの新作バッグライン「1981」は、ブランドの歴史と現代的な感性を融合させた特別なコレクションです。

上質なイタリア製レザーや折り紙から着想を得たデザイン、そして毎日の生活に寄り添う機能性を兼ね備えたバッグは、大人のワードローブに長く寄り添う存在になりそう♡

シンプルだからこそ際立つ美しさを、ぜひ手に取って体感してみてください。