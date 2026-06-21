ゴンチャの夏がさらにおいしく♡桃づくしの「ピーチフルピーチ」限定登場

毎年人気を集めるゴンチャのピーチシリーズが、2026年はさらにパワーアップして登場します。期間限定で発売される「ピーチフルピーチ」は、福島県産「あかつき」のピーチピューレを使用した果肉入りピーチゼリーと、白桃・黄桃のダブルピーチソースを贅沢に使用したデザートティー。桃のジューシーな甘みと爽やかな味わいを存分に楽しめる、夏にぴったりのシリーズです。シャキシャキ食感やぷるぷる食感も魅力で、まるで桃を丸ごと味わうような一杯に仕上がっています。

桃のおいしさを引き出す3つのこだわり

「ピーチフルピーチ」の最大の魅力は、果実感たっぷりの素材使いです。

まず注目したいのが、福島県産「あかつき」のピーチピューレを使用した果肉入りピーチゼリー。

ごろっと入った果肉がシャキシャキとした食感を生み出し、まるで桃をそのまま食べているかのような満足感を楽しめます。

さらに、甘くみずみずしい白桃ソースと甘酸っぱい黄桃ソースを合わせたダブルピーチソースを採用。2種類の桃が織りなす豊かな味わいが、お茶と絶妙に調和します。

ベースティーにはフルーティーな香りが特徴の阿里山ウーロンティーを使用。桃の甘みを引き立てながらも後味はすっきりとしており、暑い季節でも飲みやすい仕上がりです。

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全ラインナップをチェック

ピーチフルピーチ ミルクティー（ICED）



価格：Mサイズ 670円／Lサイズ 760円（税込）

白桃ソースと黄桃ソースがミルクと阿里山ウーロンティーにとろけるようになじみ、まろやかな味わいを楽しめます。今年からLサイズも登場し、たっぷり味わえるのもうれしいポイントです。

ピーチフルピーチ ティーエード（ICED）



価格：Mサイズ 670円／Lサイズ 760円（税込）

フルーツティー好きにおすすめの一杯。桃の果実感と阿里山ウーロンティーの爽やかさが絶妙にマッチし、暑い日にぴったりです。

ピーチフルピーチ ジェラッティー®（FROZEN）



価格：Mサイズ 700円（税込）

シャリッとなめらかな口当たりが魅力のフローズンドリンク。濃厚な桃の風味と果肉入りピーチゼリーの食感を同時に楽しめます。

ピーチフルピーチ スパークリングティー（ICED）



価格：Lサイズ 760円（税込）

シュワッと爽快な炭酸と桃の香りが広がる夏らしい一杯。すっきりとした飲み心地でリフレッシュしたい時にもおすすめです。

また、「果肉入りピーチゼリー」はトッピングとしても販売され、価格は100円（税込）。お気に入りのドリンクに追加して、桃感をさらにアップできます。

発売日とおすすめカスタマイズ

さらにゴンチャおすすめのアレンジとして、「マンゴー阿里山 ティーエード＋果肉入りピーチゼリー」も登場。

マンゴーのやさしい甘みと桃のジューシーな風味が重なり、夏らしいフルーティーな味わいを楽しめます。

「ピーチフルピーチ」は2026年6月25日（木）より国内ゴンチャ全店で販売開始。一部店舗では先行販売も実施されます。

モバイルオーダー先行販売：2026年6月22日（月）～

ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店先行販売：2026年6月18日（木）～

この夏だけの桃のしあわせを味わって♡

ゴンチャの夏限定「ピーチフルピーチ」は、桃好きにはたまらない贅沢なシリーズ。

白桃と黄桃のダブルソース、ごろっと果肉入りピーチゼリー、そして香り豊かな阿里山ウーロンティーが織りなすおいしさは、この季節ならではの特別な味わいです。

ミルクティーからスパークリングティーまで気分に合わせて選べるのも魅力♪暑い夏の日に、桃のしあわせをぎゅっと詰め込んだ一杯で癒やしの時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。