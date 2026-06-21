HEAVEN Japanの新色キナリ登場！やさしく包む快適ブラで毎日を心地よく

毎日身につけるブラだからこそ、ラクな着け心地と美しいシルエットのどちらも妥協したくないもの。そんな女性たちの声に応えるHEAVEN Japanの人気補整ブラ「どんとこいブラ ナチュリー」に、待望の新色「キナリ」が登場しました。天然由来繊維を使用したやさしい肌触りと、幅広いサイズ展開で支持を集めるシリーズ。今回は新色の魅力と、快適な着け心地を叶えるこだわりをご紹介します。

肌にやさしい素材と快適な着け心地

「どんとこいブラ ナチュリー」は、天然由来繊維のテンセル™モダールを使用したフルカップタイプの補整ブラです。

シルクのようになめらかな質感と自然な光沢感が魅力で、吸湿性・放湿性にも優れているため、暑い季節でもさらりと快適な着け心地が続きます。

また、独自開発の3Dワイヤーを採用することで、体のラインにやさしくフィット。ワイヤーブラ特有の痛みを感じにくく、幅広ストラップが肩への負担を軽減してくれます。

さらに、カップ脇やアンダーベルト部分には肌あたりのやさしい素材を使用し、長時間着用しても快適に過ごせる仕様です。

ウブロの夏が彩る新作ウォッチ！パステルセラミックが映える限定モデル登場

美しいシルエットを叶える機能性

快適さだけでなく、補整ブラとしての機能性にもこだわっています。深めの4枚はぎ構造によるフルカップ設計がバスト全体を包み込み、横流れを防ぎながら自然で丸みのあるバストラインへ導きます。

さらに、特許取得のオリジナルパターンを採用したメッシュテープがバストサイズに合わせて伸縮。ノンストレスなフィット感を実現しながら、ずれ上がりも防止します。

カシュクール仕様によってバストを中央へ寄せ、脇高設計とサイドボーンが脇のお肉をすっきり整えてくれるのも嬉しいポイントです。

サイズ展開はカップD・アンダー65～80cm、カップE～M・アンダー65～100cmまで対応。全72サイズという豊富なラインナップで、自分にぴったりのサイズを選べます。

新色キナリ＆シリーズアイテムをチェック

今回登場した新色「キナリ」は、生成りの布を思わせるやさしくナチュラルなカラー。肌なじみが良く、毎日のコーディネートにも取り入れやすい上品な色合いです。

既存カラーのナチュラルブラウンとともに、シンプルで飽きのこないデザインを楽しめます。

・どんとこいブラ ナチュリー

価格：7,480円（税込）

サイズ：カップD・アンダー65～80cm／カップE～M・アンダー65～100cm

・どんとこいショーツ

価格：2,200円（税込）

サイズ：M／L／LL／3L

・タンクトップ

価格：2,750円（税込）

サイズ：M／L／LL／3L

カラー（すべて共通）：キナリ／ナチュラルブラウン

まとめ

補整力と快適さの両立を目指したHEAVEN Japanの「どんとこいブラ ナチュリー」。新色キナリの登場により、さらに毎日使いやすいラインナップとなりました。

やさしい肌触りのテンセル™モダール素材と、美しいシルエットを支える機能性は、日常を快適に過ごしたい女性にぴったり♡

自分らしく心地よく過ごせる一枚を探している方は、ぜひチェックしてみてください。