【ジョナサン】公式Xの最新クーポンで生ビールや盛岡冷麺がお得に。《最長8月10日まで》

ジョナサンの公式X（＠jona_official_）は、「乾杯ジョナサンフェス」と題して、最長2026年8月10日まで使えるクーポンを公開しています。

なお、一部のクーポンの有効期間は6月28日までです。

生ビール、角ハイが半額に

アルコール4品に使える"半額クーポン"は6月28日までです。

●サントリー ザ・プレミアムモルツ（生ジョッキ）

605円→301円

●サントリー 角ハイボール

384円→191円

●デカンタワイン（赤／白）

各418円→各209円

ほか、「ちいさなマルゲリータ」（472円→362円）、「大盛りフライドポテト」（549円→439円）など、おつまみが110円引きになるクーポンも、6月28日まで利用できます。

涼を感じるメニューがお得に

8月10日まで使えるクーポンは、22枚あります。盛岡冷麺や稲庭うどんなど、涼を感じるメニューも対象です。

＜クーポン一例＞

●盛岡冷麺 キムチ・コチュジャンつき（単品）

1209円→1099円

●山椒辣油香る カレーな冷やし豆乳担々うどん（単品）

1319円→1209円

●アンガスビーフ100％旨塩ねぎだれのハンバーグ膳

1539円→1429円

●タンドリーチキン＆メキシカンピラフ

1319円→1209円

●黒胡麻白玉ソフトサンデー

384円→329円

また、おもちゃ付きの「おこさまメニュー各種」は329円、「ドリンクバーセット」は219円で楽しめます。

さらに、ハーゲンダッツを使用したスイーツ「ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェ」（1099円→1044円）と「ハーゲンダッツと自家製プリンのジョナサンデー」（879円→824円）のクーポンもあります（有効期限は7月12日まで）。

クーポンはいずれも店内飲食限定です。食事やおやつタイムをお得に楽しんで。

※画像はジョナサンの公式X（＠jona_official_）より

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）