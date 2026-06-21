【ジョナサン】公式Xの最新クーポンで生ビールや盛岡冷麺がお得に。《最長8月10日まで》
ジョナサンの公式X（＠jona_official_）は、「乾杯ジョナサンフェス」と題して、最長2026年8月10日まで使えるクーポンを公開しています。
なお、一部のクーポンの有効期間は6月28日までです。
生ビール、角ハイが半額に
アルコール4品に使える"半額クーポン"は6月28日までです。
●サントリー ザ・プレミアムモルツ（生ジョッキ）
605円→301円
●サントリー 角ハイボール
384円→191円
●デカンタワイン（赤／白）
各418円→各209円
ほか、「ちいさなマルゲリータ」（472円→362円）、「大盛りフライドポテト」（549円→439円）など、おつまみが110円引きになるクーポンも、6月28日まで利用できます。
涼を感じるメニューがお得に
8月10日まで使えるクーポンは、22枚あります。盛岡冷麺や稲庭うどんなど、涼を感じるメニューも対象です。
＜クーポン一例＞
●盛岡冷麺 キムチ・コチュジャンつき（単品）
1209円→1099円
●山椒辣油香る カレーな冷やし豆乳担々うどん（単品）
1319円→1209円
●アンガスビーフ100％旨塩ねぎだれのハンバーグ膳
1539円→1429円
●タンドリーチキン＆メキシカンピラフ
1319円→1209円
●黒胡麻白玉ソフトサンデー
384円→329円
また、おもちゃ付きの「おこさまメニュー各種」は329円、「ドリンクバーセット」は219円で楽しめます。
さらに、ハーゲンダッツを使用したスイーツ「ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェ」（1099円→1044円）と「ハーゲンダッツと自家製プリンのジョナサンデー」（879円→824円）のクーポンもあります（有効期限は7月12日まで）。
クーポンはいずれも店内飲食限定です。食事やおやつタイムをお得に楽しんで。
※画像はジョナサンの公式X（＠jona_official_）より
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）