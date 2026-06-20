ドラゴンボールZ×サンキューマート♡日常使いできる限定グッズが発売

サンキューマートから、大人気アニメ『ドラゴンボールZ』の限定アイテムが登場♡今回は孫悟空をはじめとする人気キャラクターたちを描き下ろしデザインで表現し、落ち着いたカラーリングで普段使いしやすく仕上げています。コレクションしたくなる雑貨からファッションアイテムまで全25アイテムをラインナップ。ファン必見のスペシャルコレクションをご紹介します。

ドラゴンボールZの世界観を楽しめる全25アイテム

今回のコラボでは、『ドラゴンボールZ』の魅力を日常に取り入れられる限定グッズを展開。

落ち着いた配色デザインを採用しているため、大人のファンでも取り入れやすいのが魅力です。

販売は2026年7月中旬より全国のサンキューマート店舗で順次スタート。

また、公式オンラインショップでは2026年6月17日（水）12:00より先行予約を実施中です。

【モバイルバッテリー受注期間】

2026年6月17日（水）12:00～6月24日（水）11:59

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コレクション心をくすぐる注目グッズ

コレクションアイテムとして楽しめるのが、アクリルスタンド、ステッカー、ダイカットメモ、アクリル前髪クリップ、折り畳みミラー、顔隠しケース2Pなど。

「顔隠しケース」は学生証やカードの顔写真を隠せる実用的なアイテム。ダイカットメモは3柄のデザインが楽しめます。

毎日使いたいファッション＆雑貨

シンプルなデザインのトートバッグやエコバッグは通勤・通学にも活躍。

表裏で異なるデザインを楽しめるクッションはお部屋のアクセントにもぴったりです。

Tシャツはキャラクターデザインを大胆にあしらい、コーデの主役として楽しめます。

ドラゴンボールファン必見の限定コレクション

描き下ろしデザインと落ち着いたカラーリングが魅力の今回のコレクションは、ファンはもちろん普段使いできるキャラクターグッズを探している方にもおすすめです♡

全商品390円（税込429円）を中心とした手に取りやすい価格も嬉しいポイント。

数量限定販売のため、気になるアイテムはオンライン予約や店舗入荷情報を早めにチェックしてみてください。