デニムが少し古く見える原因は？40代・50代が見直すべきは“裾の長さ”
デニムは変えていないのに、なんだか以前よりしっくりこないと感じていませんか？40代・50代になると、デニム選びではシルエットや色に目が向きがちですが、実は印象を大きく左右するのが“裾の長さ”です。
2026夏は、力の抜けたリラックス感と自然な縦ラインがキーワード。だからこそ今季は、「どんなデニムを履くか」だけでなく、「裾をどう見せるか」が重要になっています。
裾のもたつきが“少し前の印象”を作ることも
ワイドデニムやストレートデニムが定番になった今、気を付けたいのが裾のたまり。裾が長すぎて靴の上に生地が重なると、シルエット全体が重たく見えたり、少し前のトレンド感に見えてしまうことがあります。特に40代・50代は、裾まわりのボリュームがそのまま下半身の重さにつながりやすいものでし。
2026夏は“自然に落ちる裾”が正解
今季は、裾に余計なたるみを作らず、自然に落ちるバランスが主流。ワイドデニムでも、床につくほど長くするより、シルエットが素直に落ちる長さの方が軽やかに見えます。
一方で、短すぎる丈も今の気分とは少し違います。大切なのは裾を短くすることではなく、“今の靴に合う長さ”を選ぶこと。裾が自然に落ちるだけで、同じデニムでも印象は驚くほど変わります。
靴とのバランスで印象は変わる
デニムの裾丈は、靴との関係も重要。例えばスニーカーなら、裾が靴の甲に軽く触れるくらいの長さが自然に見えます。一方、サンダルなら足の甲が少し見えるくらいの方が軽やかな印象に仕上がるでしょう。
2026夏は、エクリュ系スニーカーや華奢なフラットサンダルも人気。足元に抜け感が生まれることで、デニムコーデ全体も洗練されて見えます。裾を引きずる長さよりも、靴とのつながりが自然に見える長さを意識することが、今っぽさへの近道です。
デニムが似合わなくなったと感じるようになったのは、“裾の長さ”が今のバランスと少しズレ始めているだけかもしれません。ほんの数センチの違いでもコーデ全体の印象は変わります。2026春夏は、足元とのバランスを見直して、軽やかで洗練されたデニムスタイルを楽しんでみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は大人世代のファッション理論や体型バランス、2026年夏トレンドに関する一般的知見を参考に編集部で構成しています
🌼【40代・50代】ダメージデニムが急に難しい…。見直したい“初夏のデニムコーデ”の正解