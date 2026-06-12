「バッグが重くて疲れる」って人に！【グローバルワーク】軽い & デザイン可愛い「おすすめバッグ」

重いバッグを一日中持っていると、楽しいはずのお出かけで疲れてしまうことも。だからと言って軽さ重視で選ぶと、なんだかデザインが物足りないと感じることはありませんか？バッグはコーデの印象を左右しかねない重要なアイテムだから、デザイン性も妥協したくないところ。そこで今回は【グローバルワーク】の、軽くて機能的な「スペ軽シリーズ」をご紹介します。お出かけにも通勤にも使いやすいオシャレバッグをチェックしてみましょう！

ワイドショルダーで肩ラク！ 横長ショルダーバッグ

【グローバルワーク】「スペ軽ロングスクエアショルダーバッグ」\3,990（税込）

シンプルな横長シルエットのショルダーバッグ。約270gと軽量なうえ、ワイド幅のショルダーストラップが肩への負担を軽減してくれるので、長時間のお出かけにもおすすめ。コンパクトに見えながら、しっかりマチがあり、600mlのペットボトルがすっぽり入る収納力も魅力。デイリーからお出かけまで幅広く活躍してくれそうです。ひもチャームがさりげないアクセントとなりコーデのポイントとしても◎