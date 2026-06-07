左右の眉を揃えるコツ、プロが教えます！眉バランスを整えるマニュアル

コスメコンシェルジュ・元美容部員のIkueです。「眉を描くたびに左右が違う」「片方だけ上がる」そんな悩みはありませんか？今回は、左右の眉をきれいに揃えるためのコツを、初心者でもわかりやすい「眉バランス整えマニュアル」として解説します！

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STEP1：いきなり描かない！まずは「土台」を揃える

左右の眉がズレる原因で最も多いのが、いきなり描き始めることです。急いでいる朝ほど感覚で描いてしまいがちですが、これが左右差を生みやすくする原因になります。

まず整えたいのが「眉のスタート地点」。眉頭・眉山・眉尻の位置をざっくり決めるだけで、仕上がりはぐっと安定します。

基本の位置目安はこちら。眉頭：小鼻の延長線上、眉山：黒目外側〜目尻の間、眉尻：小鼻と目尻を結んだ延長線上。

初心者さんは、いきなり線を描くのではなく、ペンシルで軽くチョンっと点を打ってガイドを作るのがおすすめ。左右同じ位置に目印があるだけで、描いている途中に迷いにくくなりますよ。

また、眉を描く前にスクリューブラシで毛流れを整えるのも大事なポイント。毛がバラついていると形がズレて見えやすくなるため、先に整えておくだけで描きやすさが大きく変わります。

STEP2：「片眉完成」はNG！左右交互に描く

眉メイクが苦手な人ほどやりがちなのが、片方ずつ完成させる描き方。片眉を完璧に仕上げてからもう片方を描くと、なぜか揃わない…という経験ありませんか？これは、人の顔は左右対称ではないのが原因！同じように描いているつもりでも、骨格や筋肉のクセで見え方が変わってくるんです。

左右眉を揃えるコツは、「少しずつ交互に描く」こと。1.左眉中央を描く、2.右眉中央を描く、3.左眉尻を描く、4.右眉尻を描く、というように、同じ工程を左右交互に進めるのがおすすめです。

鏡から少し離れて見るのもポイント。鏡の近くで見すぎると細かな違いが気になりすぎてしまいます。時々顔全体を見ながら描くことで、自然なバランスが取りやすくなりますよ！

左右完全に一致！を目指すより、顔全体で見て違和感がないことを目標にすると、眉メイクはぐっとラクになるんですよ。

STEP3：濃さが違うとバランスが崩れて見える

意外と見落としがちなのが、濃さの左右差。形は同じなのに、なんとなく眉が揃って見えない場合、原因は濃淡にあることが少なくありません。

例えば、利き手側だけ濃く描いてしまうことがあります。右利きの人は右眉、左利きの人は左眉が濃くなりやすいんです。改善ポイントは、濃い方に合わせないこと！片方だけ薄いな〜と思ってしまうと描き足したくなりますが、それを繰り返すと眉がどんどん濃く太くなってしまいます。

おすすめは、一度スクリューブラシでぼかすこと。眉頭から眉尻に向かって軽くとかすだけで、余分な色がなじみ、左右差が自然に整いやすくなります。

また、最初から濃く描きすぎないことも大切。特に眉頭はブラシに残ったパウダーを使うくらいがちょうどいいです。

眉は“足す”ことは簡単ですが、“引く”のは意外と難しいので、少しずつ描き足すのが失敗しにくいコツです。

STEP4：「左右対称」を目指しすぎないのが実は正解

眉メイクがうまくいかない人ほど、「絶対左右同じにしなきゃ！」と思いすぎていることがあります。でも実はここが大きな落とし穴なんです。

人の顔はもともと左右非対称。眉骨の高さ、目の大きさ、筋肉の動き方まで違うため、完全に同じ眉にすると、逆に不自然に見えてしまうこともあるんです。

大切なのは、揃って見えること。「顔全体で見たときにバランスが良い状態」を目指すのが正解です。

そのためにおすすめなのが、「3回鏡チェック」。1.正面から見る、2.少し離れて見る、3.スマホの外カメで確認する。特にスマホの外カメは、普段人から見られている印象に近いため、左右差が見つけやすくなります。

「あ、片方だけ上がってる」「眉尻の長さ違うかも」と客観的にチェックできます。

1番覚えておいてほしいのが、「完璧じゃなくてOK」ということ。近くで見れば多少違っていても、顔全体で見たときに自然なら十分きれいな眉です。眉メイクは慣れも大きいので、毎日少しずつコツを掴めば大丈夫。

焦らず、自分の“ちょうどいいバランス”を見つけていきましょう！

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左右の眉が揃わないのは、決してメイクが下手だからではありません。顔はもともと左右差があるものだからこそ、少しのコツを知っているだけでぐっと描きやすくなります。

位置を決めてから描く、左右交互に進める、濃さを整える、そして左右対称にこだわりすぎない。この4つを意識するだけで、眉メイクの迷いはぐっと減るはずです。

「毎朝眉が決まらない…」と感じている方は、ぜひ明日のメイクから試してみてください。少し描き方を変えるだけで、眉メイクがぐっとラクになりますよ。一緒に眉メイク頑張りましょう！