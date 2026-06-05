意外に多い。世界で通用したいなら「はじめから英語で書けないとダメ」という誤解…論文や技術文書の英訳エキスパートが、「日本語で書く戦略的メリット」を力説する、納得の理由

その翻訳、もしかして「AI」でやりました……？

ChatGPTやDeepL、GeminiやClaudeなど、急速に進歩したAI翻訳を使えば「破綻のない英語」を書くのは簡単です。しかし、破綻がないことが、「理系英語として正確」かつ「世界に通用する」ではありません。AIによる出力結果を、正確な理系英語に“整える力”が必要です。

「正確な理系英語」を出力させるための、日本語原稿作りの重要ポイントとは……？

全理系人に必須の考え方とテクニックを、豊富な実例を交えて懇切丁寧に解説した待望の書が、ご自身の英語論文執筆に加え、学術論文や産業分野の技術文書の英訳の経験も豊富な物理学者、森弘之さんの筆による『論文から技術文書まで 「AI翻訳」で書く理系英語入門』（講談社ブルーバックス）です。

本シリーズでは、この注目の書から、AI翻訳に必須のテクニックと、注意すべきポイントのいくつかをご紹介していきます。

質の高い英文作成の基本として「伝えたい内容の構成と論理を母語（日本語）で徹底的に磨く」「完成した内容をAI翻訳で英語化し、点検・修正を行うこと」という、2段階のポイントについての解説をお届けします。まずは、母語である日本語で、しっかり書くことの重要性から見ていきましょう。

＊本記事は、『論文から技術文書まで 「AI翻訳」で書く理系英語入門』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

「英語で考えよ」という神話を再考しよう

日本の研究者や技術者が最も深く、精密に考えられる言語は、言うまでもなく母語である日本語です。

実験結果の解釈を組み立てるとき、論文の論理構成を練るとき、技術仕様の条件を詰めるとき、その思考の大部分は、意識するかどうかにかかわらず、日本語で行われています。

しかし、グローバル化が進んだこの世界で、学術論文や技術文書を英語で書くことは欠かせない作業の一つとなっています。そのため、日本語を母語とする研究者や技術者にとって、英語で論文や技術文書を執筆することは、避けて通れない最大の壁の一つです。

「英語は英語で考えるべきだ」という言説は根強く、「日本語で下書きをしてから翻訳するのは遠回りだ」という意見も少なくありません。

しかし、最初から英語で書こうとすると、「何を伝えるか」と「どう英語で表現するか」という、本来は別々であるべき2つの問題を同時に解かなければなりません。英語が堪能な人であれば両者を自然に並行させることができますが、多くの日本人研究者・技術者にとっては、これが大きな負担になります。

「言いたいことは明確なのに、英語にしようとすると頭が真っ白になる」という経験は、多くの人に心当たりがあるのではないでしょうか。その結果、英語で書いた文章は、本来伝えたかった内容よりも単純化されたり、論理の精度が落ちたりすることがあります。

ところが、生成AIや高精度なAI翻訳ツールが日常化した現代において、その常識は大きな転換点を迎えています。これらのツールを手にした私たちには、英語文書の新しい作成方法を考える時がきたと言えます。

文書作成の第一段階として、伝えたい内容の構成と論理を母語で徹底的に磨きます。

そして第二段階として、完成した内容をAI翻訳で英語化し、点検・修正を行うのです。

この2段階に分けることで、どちらの作業にも集中することができ、結果として両方の品質が上がります。

「日本語で書く」戦略的メリット

「でも、やはり最初から英語で書けるほうが理想ではないか」と感じる方もいるでしょう。たしかに、英語を母語とする研究者と対等に渡り合うためには、英語力そのものを高めることが長期的には重要です。

しかし、ここで現実を直視しましょう。

英語圏の研究者は、論文執筆において明らかなアドバンテージを持っています。彼らは「何を書くか」という点だけに集中できるのです。

論理の厳密さが求められる理系文書において、最大の敵は「内容の貧弱さ」です。

不慣れな英語で最初から書き進めようとすると、語彙力の限界から表現が単純化され、本来伝えたかった緻密な論理や技術的なニュアンスが削ぎ落とされてしまうリスクがあります。

私たちが母語である日本語で考え、原稿を日本語で書いてから英訳するというプロセスは、その非対称を補うための合理的な戦略です。

日本語であれば思考のスピードを落とすことなく、複雑な条件分岐や実験データの微細な解釈を論理的に構築できます。これは、日本の研究者や技術者が最も深く精密に考えられる言語が母語である日本語だからです。

「質の高い日本語原稿」は、そのまま「質の高い論理構造」の設計図となるのです。

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