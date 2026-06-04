【これ卵とほうれん草だけなの！？】あと1品欲しいときに大活躍するレシピ5選

卵とほうれん草が大活躍！サラダ、スープ、マヨ炒めなど、調理法を変えるだけでまったく違う1品になります。あと1品足りないとき、この2食材でパパッと作れる、バリエーション豊かなレシピを5つご紹介します。100人以上お墨付きのレシピのみなので、ぜひ参考にしてください。

▼4200人以上絶賛！ナムル風ドレッシングが絶妙なほうれん草と卵のサラダ

中華だし・ごま油・酢を合わせたナムル風の味つけが決め手。ほうれん草1束と卵2個をゆでて和えるだけで、彩りのきれいなサラダに仕上がります。大根や人参を加えればさらにかさ増しできるので、食べ盛りのいる家庭にもおすすめです。

▼殿堂入り・雑誌掲載！ほうれん草とベーコンの卵マヨ炒め

味つけはマヨネーズと塩こしょうのみ。フライパンにマヨネーズを入れて火にかけ、ベーコン→ほうれん草の順で炒め、溶き卵を回しかけるだけで完成です。強火で一気に仕上げることで水分が飛び、旨みが凝縮されます。お弁当のおかずにも向いています。

▼焼肉のたれが隠し味！ほうれん草と卵の胡麻マヨサラダ

マヨネーズ×焼肉のたれ×白すりごまのドレッシングがクセになる味わい。野菜が苦手なお子さんも食べやすいのではないでしょうか。ゆで卵を大きく崩しながら加えることで、食べごたえのあるボリューム感のあるサラダになります。

▼片栗粉ひとつまみでふわふわに！ふんわり玉子とほうれん草のスープ

コンソメとかつおだしを合わせたあっさりスープ。煮立ったところに溶き卵をチョロチョロと流し入れることで、ふんわりとしたかき玉に仕上がります。少量の片栗粉を加えておくのが卵を美しく広げるポイントで、白いご飯にも合う味です。

▼ごま油でご飯がすすむ！ほうれん草のとろーり卵のせ

茹でたほうれん草にふわとろのスクランブルエッグをのせて、オイスターソース×醤油×ごま油のタレをかけるだけ。たった3ステップで完成する、ご飯が止まらない副菜です。おひたしに飽きたときの「もう一品」にぴったり！





サラダ・スープ・炒め物と、調理法を変えるだけでこんなにいろいろ楽しめるほうれん草と卵のコンビ。冷蔵庫にこの2つがあれば、「あと1品」の悩みをすっきり解決できますよ。