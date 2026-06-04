「僕と長友さんは抑える方」“異例”の対外試合なし…日本代表の10番が語ったW杯初戦への準備「４月にあまり試合に出られなかったので…」

「僕と長友さんは抑える方」“異例”の対外試合なし…日本代表の10番が語ったW杯初戦への準備「４月にあまり試合に出られなかったので…」