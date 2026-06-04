「僕と長友さんは抑える方」“異例”の対外試合なし…日本代表の10番が語ったW杯初戦への準備「４月にあまり試合に出られなかったので…」
日本代表は北中米ワールドカップに向けて、事前キャンプ地であるメキシコのモンテレイに入り、３日に初日のトレーニングを実施した。
１−０で勝利した５月31日のアイスランド戦以降、現地14日のグループステージ初戦（オランダ戦）まで、対外試合はない。
異例とも言える状況について問われたMFの堂安律は、「身体はできているので、身体を作るというよりは身体を慣らしていって調整していくという表現が近いと思います。あとは本当にディテールとメンタリティ的なところで、どれだけ隙を見せずに試合を戦えるかだと思うので、みんなが強い覚悟を持って試合、大会に挑めたらと思います」とコメントした。
日本の10番は「シーズン終わってからということもあって、コンディション的なところは少し難しい選手もいると思うんですけど」と前置きしたうえで、自身の状態は問題ないと強調した。
「僕は４月ぐらいに（フランクフルトで）あまり試合に出られてなかったので。５月に入ってから試合にまた絡み出して、ラスト２、３試合はスタメンで出られた。という意味では自分もコンディションは逆に上がっている状況だと思いますし、アイスランド戦も（前半の）45分でしっかりとチームで確認しながらできたので、個人的にはいいかなと思います」
いわば、「試合に飢えた状態」で初戦に挑むことになる。「その気持ちを抑えながら。上げていくというよりかは僕と長友（佑都）さんは抑える方が近いんじゃないか」と笑顔を見せ、取材エリアを後にした。
アイスランド戦の後には、「ワールドカップでは点を取ります」と宣言した堂安。昂る気持ちを抑えてつつ、オランダ戦に標準を合わせている。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
１−０で勝利した５月31日のアイスランド戦以降、現地14日のグループステージ初戦（オランダ戦）まで、対外試合はない。
異例とも言える状況について問われたMFの堂安律は、「身体はできているので、身体を作るというよりは身体を慣らしていって調整していくという表現が近いと思います。あとは本当にディテールとメンタリティ的なところで、どれだけ隙を見せずに試合を戦えるかだと思うので、みんなが強い覚悟を持って試合、大会に挑めたらと思います」とコメントした。
「僕は４月ぐらいに（フランクフルトで）あまり試合に出られてなかったので。５月に入ってから試合にまた絡み出して、ラスト２、３試合はスタメンで出られた。という意味では自分もコンディションは逆に上がっている状況だと思いますし、アイスランド戦も（前半の）45分でしっかりとチームで確認しながらできたので、個人的にはいいかなと思います」
いわば、「試合に飢えた状態」で初戦に挑むことになる。「その気持ちを抑えながら。上げていくというよりかは僕と長友（佑都）さんは抑える方が近いんじゃないか」と笑顔を見せ、取材エリアを後にした。
アイスランド戦の後には、「ワールドカップでは点を取ります」と宣言した堂安。昂る気持ちを抑えてつつ、オランダ戦に標準を合わせている。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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