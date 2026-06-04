虫歯が主役のアニメ『キャンディーカリエス』片桐仁＆見里朝希監督が啓発「歯は一生付き合う家族」
6月4日は「虫歯予防デー」。“虫歯が主役”という異色のアニメ『キャンディーカリエス』が、「歯と口の健康週間（6月4日〜10日）」にあわせて3つのスペシャル企画を開始した。あわせて、人気キャラクター・狂人歯医者役の片桐仁と、見里朝希監督からコメントも到着した。
【動画】「虫歯のこどもの誕生日」歌ってみた動画
本作は、『PUI PUI モルカー』で知られる見里朝希監督と、WIT STUDIO内のストップモーションスタジオ・TORUKUが手掛けるテレビアニメ。4月より放送がスタートし、放送終了後にはYouTubeで全話無料配信を実施している。
虫歯をテーマにした独特の世界観や“ぷくちゅる”なビジュアルが話題を呼び、グッズやLINEスタンプ、Blu-ray＆DVDの発売も決定。さらに今月、フランスで開催される「アヌシー国際アニメーション映画祭」の公式コンペティションTV Films部門にも選出されている。
今回発表されたスペシャル企画の1つ目は、「歯みがきがんばろうポスター」の公開。甘いものが大好きな子ども・アメと、彼女の口の中で暮らす虫歯のカリエスが登場し、歯みがきの大切さをユーモラスに伝えるビジュアルとなっている。
さらに、6月4日から7日までの期間限定で、作品公式SNSではスペシャルイラストの連日投稿も実施される。
スペシャル企画の2つ目は、主人公アメ（CV：佐藤みゆ希）が歌う「虫歯のこどもの誕生日」の“歌ってみた動画”。同楽曲は、1978年にNHK『みんなのうた』で放送された人気曲で、「山口さんちのツトム君」で知られるみなみらんぼうが作詞・作曲を担当した。本作の公式YouTubeチャンネルにて公開されている。
待ちに待った誕生日に大好きな甘いものを食べたいのに虫歯が痛くて苦しむというユニークな歌詞と、『キャンディーカリエス』の世界観の親和性はバッチリ。“ぷくちゅる”なアニメーション素材もふんだんに使われている。
スペシャル企画の3つ目として、公式Xで「#歯を大切にしよう」キャンペーンを実施。公式アカウントをフォローし、対象投稿をリポストした人の中から抽選で1人に「歯ブラシ10年分」がプレゼントされる。歯ブラシは毎月1本の交換が推奨されていることから、景品は120本を用意。まさに「虫歯予防デー」ならではのユニークな企画となっている。
また、作品内で強烈な存在感を放つ人気キャラクター・狂人歯医者を演じる片桐は、「狂人歯医者を演じておきながら、『歯医者に行こう！』とは、どの口が言っているのでしょうか（笑）」とコメント。
続けて、「でも、歯は一生付き合う家族です。定期的なメンテナンスはとても大事なので、視聴者のみなさんはぜひ歯医者に行ってくださいね！」と呼びかけた。
見里監督は歌ってみた動画について、「アメが歌うと切実さがあって良いですね。作中では虫歯と共生しているアメですが、本来虫歯はすぐにでも治療すべきものだということを思い出させてくれます」とコメント。「ぜひ視聴者の皆さんはきちんと歯医者さんに行ってくださいね」とメッセージを送っている。
【動画】「虫歯のこどもの誕生日」歌ってみた動画
本作は、『PUI PUI モルカー』で知られる見里朝希監督と、WIT STUDIO内のストップモーションスタジオ・TORUKUが手掛けるテレビアニメ。4月より放送がスタートし、放送終了後にはYouTubeで全話無料配信を実施している。
今回発表されたスペシャル企画の1つ目は、「歯みがきがんばろうポスター」の公開。甘いものが大好きな子ども・アメと、彼女の口の中で暮らす虫歯のカリエスが登場し、歯みがきの大切さをユーモラスに伝えるビジュアルとなっている。
さらに、6月4日から7日までの期間限定で、作品公式SNSではスペシャルイラストの連日投稿も実施される。
スペシャル企画の2つ目は、主人公アメ（CV：佐藤みゆ希）が歌う「虫歯のこどもの誕生日」の“歌ってみた動画”。同楽曲は、1978年にNHK『みんなのうた』で放送された人気曲で、「山口さんちのツトム君」で知られるみなみらんぼうが作詞・作曲を担当した。本作の公式YouTubeチャンネルにて公開されている。
待ちに待った誕生日に大好きな甘いものを食べたいのに虫歯が痛くて苦しむというユニークな歌詞と、『キャンディーカリエス』の世界観の親和性はバッチリ。“ぷくちゅる”なアニメーション素材もふんだんに使われている。
スペシャル企画の3つ目として、公式Xで「#歯を大切にしよう」キャンペーンを実施。公式アカウントをフォローし、対象投稿をリポストした人の中から抽選で1人に「歯ブラシ10年分」がプレゼントされる。歯ブラシは毎月1本の交換が推奨されていることから、景品は120本を用意。まさに「虫歯予防デー」ならではのユニークな企画となっている。
また、作品内で強烈な存在感を放つ人気キャラクター・狂人歯医者を演じる片桐は、「狂人歯医者を演じておきながら、『歯医者に行こう！』とは、どの口が言っているのでしょうか（笑）」とコメント。
続けて、「でも、歯は一生付き合う家族です。定期的なメンテナンスはとても大事なので、視聴者のみなさんはぜひ歯医者に行ってくださいね！」と呼びかけた。
見里監督は歌ってみた動画について、「アメが歌うと切実さがあって良いですね。作中では虫歯と共生しているアメですが、本来虫歯はすぐにでも治療すべきものだということを思い出させてくれます」とコメント。「ぜひ視聴者の皆さんはきちんと歯医者さんに行ってくださいね」とメッセージを送っている。
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