今回は、息子に暴言を吐き、猛烈に後悔したエピソードを紹介します。

シングルマザーとして奮闘していたけど…

「離婚し、シングルマザーとして小5の息子を育てています。生活は正直余裕がありませんが、それでもなんとか頑張っていました。

ちなみに私は最近彼氏ができたのですが、彼氏はわがままな人で、かなり振り回されています。彼氏のせいで生活が不規則になり、息子に八つ当たりしてしまうこともありました。

そんなある日、彼氏の浮気が分かってショックを受けていたのですが、息子に『お母さん、〇さん（彼氏の名前）と会うのやめたら？』『あの人と知り合ってから、お母さんなんか元気ないよ』と言われ、カッとなった私は、つい息子に『あんたなんか産まなきゃよかった……』と言ってしまったんです。

息子は何も悪くないのに、最低な母親だなと我ながら思いますし、自分が息子に言ったことを猛烈に後悔しました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 息子さんも、大好きなお母さんが元気がなくて、さぞ心配だったことでしょう……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。