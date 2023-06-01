梶裕貴、アース製薬のオリジナル恋愛シミュレーションゲームで1人4役「“4匹”を演じ分けるのは（おそらく）初めて」
声優の梶裕貴が出演するアース製薬のオリジナル恋愛シミュレーションゲーム『ごきげんラブリーデイズ』（通称“ごきラブ”）が4日、特設サイトで公開された。本作で梶は1人4役を演じる。
【画僧】ヤバすぎる（笑）梶裕貴が1人4役演じた恋愛ゲームの不穏すぎる画面
本企画は、アース製薬が制定した6月4日「虫ケア用品の日」に合わせ、家中のゴキブリをまるごと駆除・予防できる手軽な1プッシュ式スプレー「アースゴキッシュ スッ、スゴい！」のプロモーションの一環。
ゲームは特設サイト内（PC・スマホブラウザ対応）にて、誰でも無料でプレイ可能。作中では虫の習性や生態を活かしたキャラクターたちの行動によって好感度が上がるユニークな仕組みとなっており、多くの虫ケア用品を展開するアース製薬ならではの仕掛けも用意された。
梶は、本作に登場する4人のイケメンキャラクターすべてのボイスを担当。王子様系、弟系、和風紳士、ワイルド系という全く異なる4人の個性を、圧倒的な演技力で演じ分けている。
また、ゲームで出会う4人のキャラクターには、アース製薬だからこそ描ける“ある秘密”が隠されている。4人の「好きなもの」「嫌いなもの」に注目すると、予測不能でスリリングな恋の物語がより楽しめる。
本作の世界観を凝縮したプロモーションムービーが、特設サイトおよびアース製薬公式X、YouTubeにて公開された。梶が演じる4キャラクターがもつ魅力的な声とともに、4人と始まるスリリングな映像となっている。さらに、特設サイトに掲載されているプロローグ「STORY」には、ある仕掛けが隠されているという。声に出して読むと何かがわかるかもしれない。
加えて、アース製薬公式Xアカウントをフォローの上、対象のキャンペーンポストをリポストすると、虫ケア用品や「ごきげんラブリーデイズ」オリジナルグッズと、梶の直筆サイン色紙が当たるキャンペーンがきょう4日から実施される。17日まで。
■梶裕貴コメント
最初にお話をいただいたときは、「アース製薬さんが恋愛ゲームを作るなんて！」と、とにかく驚きました（笑）。1人で“4匹”を演じ分けるのは（おそらく）初めての経験でしたが、キャラクターたちの個性を生かせるよう、しっかりと分析しながら演じさせていただきました。アース製薬さんならではの、いろいろな意味でスリリングな恋模様が待っています。ぜひイヤホンをつけて、体験してみてください！
■登場キャラクター
▼クロ（CV：梶裕貴）
不器用な優しさを持つ王子様系。
・好き：甘いもの全般、暗いジメジメした場所
・嫌い：ラベンダーの香り、大きな音（逃げちゃう）
▼チャバ（CV：梶裕貴）
無邪気でかわいい弟系。
・好き：お部屋デート、玉ねぎ、髪の毛
・嫌い：寒い場所、塩、でかい蜘蛛
▼ヤマト（CV：梶裕貴）
日本の四季を愛する穏やかな微笑み和風紳士。
・好き：湿り気の多い落ち葉や朽ち木の隙間、樹液、段ボール
・嫌い：レモンやオレンジの皮、ハッカ
▼ワモン（CV：梶裕貴）
困っている人を放っておけない頼れるワイルドな兄貴分。
・好き：お酒（特にビール）、少しニオイの強い食材、冷蔵庫の下
・嫌い：風通しがよくカラッとした場所、シナモン、ナツメグ
【画僧】ヤバすぎる（笑）梶裕貴が1人4役演じた恋愛ゲームの不穏すぎる画面
本企画は、アース製薬が制定した6月4日「虫ケア用品の日」に合わせ、家中のゴキブリをまるごと駆除・予防できる手軽な1プッシュ式スプレー「アースゴキッシュ スッ、スゴい！」のプロモーションの一環。
梶は、本作に登場する4人のイケメンキャラクターすべてのボイスを担当。王子様系、弟系、和風紳士、ワイルド系という全く異なる4人の個性を、圧倒的な演技力で演じ分けている。
また、ゲームで出会う4人のキャラクターには、アース製薬だからこそ描ける“ある秘密”が隠されている。4人の「好きなもの」「嫌いなもの」に注目すると、予測不能でスリリングな恋の物語がより楽しめる。
本作の世界観を凝縮したプロモーションムービーが、特設サイトおよびアース製薬公式X、YouTubeにて公開された。梶が演じる4キャラクターがもつ魅力的な声とともに、4人と始まるスリリングな映像となっている。さらに、特設サイトに掲載されているプロローグ「STORY」には、ある仕掛けが隠されているという。声に出して読むと何かがわかるかもしれない。
加えて、アース製薬公式Xアカウントをフォローの上、対象のキャンペーンポストをリポストすると、虫ケア用品や「ごきげんラブリーデイズ」オリジナルグッズと、梶の直筆サイン色紙が当たるキャンペーンがきょう4日から実施される。17日まで。
■梶裕貴コメント
最初にお話をいただいたときは、「アース製薬さんが恋愛ゲームを作るなんて！」と、とにかく驚きました（笑）。1人で“4匹”を演じ分けるのは（おそらく）初めての経験でしたが、キャラクターたちの個性を生かせるよう、しっかりと分析しながら演じさせていただきました。アース製薬さんならではの、いろいろな意味でスリリングな恋模様が待っています。ぜひイヤホンをつけて、体験してみてください！
■登場キャラクター
▼クロ（CV：梶裕貴）
不器用な優しさを持つ王子様系。
・好き：甘いもの全般、暗いジメジメした場所
・嫌い：ラベンダーの香り、大きな音（逃げちゃう）
▼チャバ（CV：梶裕貴）
無邪気でかわいい弟系。
・好き：お部屋デート、玉ねぎ、髪の毛
・嫌い：寒い場所、塩、でかい蜘蛛
▼ヤマト（CV：梶裕貴）
日本の四季を愛する穏やかな微笑み和風紳士。
・好き：湿り気の多い落ち葉や朽ち木の隙間、樹液、段ボール
・嫌い：レモンやオレンジの皮、ハッカ
▼ワモン（CV：梶裕貴）
困っている人を放っておけない頼れるワイルドな兄貴分。
・好き：お酒（特にビール）、少しニオイの強い食材、冷蔵庫の下
・嫌い：風通しがよくカラッとした場所、シナモン、ナツメグ